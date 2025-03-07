В каждой второй семье родители используют гаджеты для совместного досуга с детьми

В почти половине российских семей (48%) взрослые используют цифровые устройства для совместного досуга с детьми. Эта практика особенно распространена среди родителей дошкольников и младших школьников (до 10 лет). Наиболее популярный формат совместного цифрового времяпровождения — просмотр фильмов. Такие данные получила «Лаборатория Касперского» в ходе ежегодного опроса семей по всей стране*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Родители смотрят с детьми не только фильмы, но и развлекательные и научно-популярные шоу, а также играют с ними в видеоигры, причем чаще с более взрослыми детьми. Так, из тех, кто использует гаджеты для совместного досуга, с подростками 15–17 лет играют 43% респондентов, а с дошкольниками — 21%.

Родители дошкольников также дают детям гаджеты, когда нужно выделить время на свои дела. Так делают 60% тех, кто используют цифровые устройства в ходе совместного времяпрепровождения с ребенком.

«Смартфоны появляются у детей все раньше и становятся неотъемлемой частью жизни. У дошкольников ключевой сценарий использования гаджетов — для игр, просмотра видео и картинок. А вот старшеклассникам смартфон нужен уже больше для общения с друзьями и учебы, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского». — Стоит отметить, что цифровые устройства действительно можно использовать, чтобы создавать семейные традиции, общие воспоминания и поддерживать совместные увлечения. Также в ходе подобного времяпрепровождения можно естественным образом объяснять азы цифровой безопасности. Однако во Всемирный день отключения от сети хочется напомнить, как важно уметь сохранять баланс между реальной и онлайн-жизнью и выделять время на цифровой детокс».

* Данные исследования «Взрослые и дети в интернете: цифровые привычки, риски и безопасность», которое было проведено в июне 2024 г. компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского». В нем приняли участие 1013 семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в крупных городах России.