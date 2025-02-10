Архипов Михаил
Архипов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Stafory - робот Вера 330 2
|Администрация Набережные Челны - МастерГис 2 1
|МТС Дети в интернете 15 1
|Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1105 1
|Гвилава Татьяна 1 1
|Голяндрина Мария 5 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Давыдов Денис 43 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 2
|ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
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