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Архипов Михаил



10.02.2025 ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал полный цикл транспортной логистики для компании 2K-line 1
18.12.2017 В МТС назначен вице-президент по управлению персоналом 1
11.08.2017 В МТС появятся сотрудники, нанятые роботом 1
11.08.2017 МТС наняла робота специалистом по подбору персонала 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
28.07.2014 МТС провела акселерационную программу для молодых инноваторов 1
16.04.2013 Вице-президентом МТС по управлению персоналом назначен Михаил Архипов 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Архипов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 6
Stafory - Стафори 16 2
Promobot - Промобот 139 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1799 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3028 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7717 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13831 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3402 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1006 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 864 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2823 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1753 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
Stafory - робот Вера 330 2
Администрация Набережные Челны - МастерГис 2 1
МТС Дети в интернете 15 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1105 1
Гвилава Татьяна 1 1
Голяндрина Мария 5 1
Дубовсков Андрей 89 1
Давыдов Денис 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 357 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Индия - Bharat 5458 1
Европа 21790 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 277 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1320 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
МТС Телеком Идея 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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