Аналитика Bronevik.com: ранние бронирования на зиму 2025-2026 выросли на 12%

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на предстоящий зимний сезон. Исследование показало, что динамика внутреннего турпотока начала восстанавливаться после стагнации в 2025 г.: количество заказов выросло на 12% по сравнению с прошлой зимой. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидерами по числу бронирований остаются Москва (19% всех заказов) и Санкт-Петербург (13%), а на третью позицию топа поднялся Мурманск (8%). Именно арктические направления этой зимой стали драйверами раннего спроса. Так, в Мурманске количество заказов увеличилось в 3,5 раза (+251%), а в Териберке – почти втрое (+179%), что позволило небольшому селу в Мурманской области подняться на шестое место по числу ранних бронирований на зиму по всей России. Также отмечен существенный рост интереса к поселку Хужир на Байкале (+143% заказов год к году).

Рост спроса на поездки в отдаленные регионы связан с растущей популярностью отдыха на природе и стремлением путешественников получить новые впечатления – увидеть северное сияние, познакомиться с аутентичной кухней, посетить уникальные локации. Из-за ограниченного числа качественных вариантов размещения в них путешественники планируют поездки заранее.

Также в топ-5 по динамике прироста ранних бронирований на зиму вошли Санкт-Петербург (+48%) и Светлогорск (+46%). Несмотря на широкий выбор туристического жилья туристы предпочитают резервировать здесь номера как можно раньше, страхуясь от высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты.

Средний чек за ранее бронирование туристического жилья для зимнего отдыха увеличился на 5% год к году и составляет 7,7 тыс. руб. за ночь. Средняя длительность бронирования в этот период – три ночи.

«Рост раннего спроса и изменение его структуры показывает, что рынок насыщается стандартными городскими и курортными поездками, а тренд на поиск новых впечатлений укрепляется, – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com. – Путешественники целенаправленно ищут уникальный опыт. При этом планирование поездок становится более размеренным, так как люди хотят заранее обеспечить себе доступ к действительно особенным местам. Поэтому отельерам важно не только работать с тарифами раннего бронирования, но и разрабатывать дополнительные сервисы, связанные с впечатлениями – авторские экскурсии, гастрономические программы, активности на природе. Все это помогает привлечь гостей, заинтересованных в новых форматах отдыха».