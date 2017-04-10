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Softline Seed Fund SSF фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании

СОБЫТИЯ

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10.04.2017 Маркетплейс для финансовых услуг Finvale привлек инвестиции в размере $500 тыс. 1
05.04.2017 Softline Seed Fund стал совладельцем сервиса продаж и обслуживания через мобильные мессенджеры 2
15.07.2016 Softline Seed Fund вложился в систему защиты корпоративных пользователей от фишинга PhishMan 1
10.12.2015 Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб. 1
01.10.2014 Softline Seed Fund инвестирует 7,5 млн руб. в деловую соцсеть Business Family 2
25.08.2014 Softline Seed Fund инвестировал 8 млн руб. в проект «Стахановец» 1
11.07.2013 Глава представительства Adobe в России перешел в Microsoft 1
26.01.2012 «Фонд посевных инвестиций РВК» вложил 15 млн руб. в компанию CoFiTe 1
01.07.2011 Компания i-Free открыла фонд посевных инвестиций i-Free Ventures 1
07.06.2011 Adobe в России возглавил выходец из Siemens и Cisco 1
27.04.2011 Арсений Тарасов вошел в cовет директоров UC-оператора «Первый Виртуальный» 1
01.04.2011 SoftlineVenturePartners и Фонд посевных инвестиций РВК инвестируют в оператора связи «Первый Виртуальный» 1
24.12.2010 Фонд посевных инвестиций РВК одобрил к инвестированию еще 6 инновационных проектов 1
21.12.2010 Небольшие ИТ-проекты получат от государства более 800 млн рублей 1
22.01.2010 Фонд посевных инвестиций РВК зарегистрировал первых венчурных партнеров 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Softline Seed Fund и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3691 10
Cisco Systems 5354 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 3
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
TerraLink - ТерраЛинк 291 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 2
Adobe Systems 1593 2
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Phishman - Фишман 21 1
CoFiTe - Кофите 1 1
Microsoft Corporation 25715 1
Lenovo Group 2430 1
Онлайн патент - Online Patent 24 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
РВК - Российская венчурная компания 571 12
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 7
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 6
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 2
Minerva Capital Partners - Минерва Кэпитал Партнерс 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Альфа-Капитал УК 150 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2480 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26165 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8172 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9224 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7762 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27223 2
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3183 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 120 2
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