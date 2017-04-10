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Softline Seed Fund SSF фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 18
Softline Seed Fund и организации, системы, технологии, персоны:
|Волотовская Елена 47 6
|Телешев Алексей 7 4
|Тарасов Арсений 44 3
|Грош Кирилл 4 2
|Рязанцев Ян 29 2
|Агринский Николай 9 1
|Звездинский Артем 1 1
|Шульга Сергей 3 1
|Шамшин Сергей 1 1
|Панфилова Наталья 2 1
|Яхимович Михаил 2 1
|Жарков Алексей 6 1
|Каплун Глеб 2 1
|Замышляев Георгий 2 1
|Мамохин Александр 1 1
|Путин Владимир 3448 1
|Поляков Сергей 75 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Горыня Кирилл 25 1
|Кулашова Анна 70 1
|Петров Кирилл 36 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Потапов Александр 29 1
|Прянишников Николай 316 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Козлова Ирина 27 1
|Алексеева Елена 22 1
|Schmidt Peter - Шмидт Питер 2 1
|Железко Олег 10 1
|Бортник Иван 21 1
|Введенский Андрей 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.