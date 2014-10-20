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NCR APTRA программный комплекс для банкоматов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost 2
03.09.2013 Видеобанкоматам прогнозируют рост популярности 1
21.01.2013 NCR купила разработчика решений для видеобанкинга uGenius Technology 3
13.11.2012 NCR и Inetco анонсировали платформу для мониторинга и управления инцидентами сетей самообслуживания 4
24.10.2012 Доход NCR по итогам третьего квартала вырос на 6% 1
13.06.2012 Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд 2
14.05.2012 «Кредит Урал Банк» и компания «МультиКарта» запустили сервис кросс-продаж на банкоматах 1
24.02.2012 «ОТП Банк»: Перспективы видеобанкинга в России пока невелики 2
21.02.2012 NCR осваивает видеобанкинг 4
31.10.2011 NCR внедрила программный комплекс APTRA в сети банкоматов Alaska USA 7
20.10.2011 Разработан конструктор для создания мобильного банка 3

Публикаций - 12, упоминаний - 33

NCR APTRA и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 10
NCR - uGenius Technology 4 3
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 1
Samsung Electronics 11065 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
PayPal 671 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
NDC Technologies 42 1
Zebra Technologies 158 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Стройкредит АКБ 35 1
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Русский стандарт Банк 509 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 10
FinTech - Video banking - Видеобанкинг 10 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Google Android 15244 2
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
NCR Silver 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
The Digital Box ADA 30 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 40 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
O’Laughlin Michael - О'Лафлин Майкл 3 3
Верниковский Дмитрий 1 1
Гладких Марина 4 1
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США - Джорджия 335 1
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