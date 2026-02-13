Разделы

Салигин Андрей


СОБЫТИЯ


13.02.2026 МТС ID внедрила функцию автозаполнения данных для клиентов платежного сервиса «Элекснет» 1
11.12.2012 «Альфа-Банк» и «Московский кредитный банк» объединили банкоматные сети 1
20.12.2011 «Московский кредитный банк» создает платежную систему и зовет в нее другие банки 1
26.04.2007 Московский кредитный банк усовершенствует работу инкассаторов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Салигин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭРМА СОФТ Менеджмент 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 620 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Альфа-Банк 1889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5326 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 305 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
Коровин Алексей 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Россия - РФ - Российская федерация 158417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
