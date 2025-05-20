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Бабушкин Денис


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 «Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра ​ 1
26.08.2024 «Контур.Банк» цифровизировал депозиты для бизнеса 1
09.08.2024 Председателем правления «Контур.Банка» назначен Денис Бабушкин ​ 2
04.12.2012 УБРиР: спрос на вклады с дистанционным управлением продолжает расти 1
12.03.2012 «Альфа-Банк» и «Уральский банк реконструкции и развития» объединили свои банкоматные сети 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Бабушкин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1114 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 22 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
Альфа-Банк 1796 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2221 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3935 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1081 1
Data monetization - Монетизация данных 1693 1
Управление финансами - Financial management 617 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Зарипов Сергей 4 2
Коровин Алексей 15 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4053 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1239 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 635 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1867 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3006 1
Россия - УФО - Свердловская область 1577 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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