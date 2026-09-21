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Зарипов Сергей

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Число пользователей банковской интеграции «Контур.Диадока» выросло в 39 раз 1
26.08.2024 «Контур.Банк» цифровизировал депозиты для бизнеса 1
15.08.2024 «СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95% ​ 1
09.08.2024 Председателем правления «Контур.Банка» назначен Денис Бабушкин ​ 1
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зарипов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 4
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 33 3
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6305 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1684 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4656 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4370 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 628 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3181 1
Обратная совместимость - Backward compatibility 76 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2452 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8579 1
Управление финансами - Financial management 648 1
Data monetization - Монетизация данных 1984 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9365 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8424 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10130 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 416 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 409 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 108 1
Google Android 15330 1
Apple iOS 8632 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1042 1
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 146 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 119 1
Бабушкин Денис 7 2
Сродных Михаил 97 1
Ермак Антон 3 1
Хаустов Иван 21 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2089 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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