Клиенты «Контур.Банка» могут принимать оплату через смартфон ​

Продуктовую линейку банка пополнил эквайринг по технологии SoftPOS. Решение позволяет рассчитываться с покупателями, используя смартфон на базе Android в качестве платежного терминала. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С новой услугой подключение безналичной оплаты становится быстрее и выгоднее, чем с обычным эквайрингом: предпринимателю не нужно ждать доставки и настройки терминала, а также нести расходы на его покупку, аренду и регулярное обслуживание. Для начала работы достаточно установить специальное приложение на смартфон с NFC-модулем — покупатель сможет оплатить покупку, просто приложив карту к устройству.

Денис Бабушкин, председатель правления ПАО «Контур.Банк»: «Мобильный эквайринг — очередной шаг в развитии наших цифровых сервисов для малого бизнеса. Продукт основан на технологии, которая превращает обычный смартфон в полноценное устройство для приема платежей. Это не только экономит деньги, но и дает бизнесу необходимую гибкость — можно быстро адаптироваться к разным форматам работы, будь то стационарная точка, выездное обслуживание или курьерская доставка».

Подключение и использование услуги бесплатное, комиссия предусмотрена только за операции — по фиксированной ставке, которая не зависит от минимальных или максимальных оборотов и выбранного тарифа обслуживания счета. Других комиссий и дополнительных платежей по продукту нет.

Чтобы подключить мобильный эквайринг, нужно подать заявку через менеджера «Контур.Банка». После этого останется скачать приложение, провести необходимые настройки при поддержке специалистов банка, и можно начинать принимать платежи.