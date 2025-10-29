Разделы

«Контур.Банк» запустил овернайт для бизнеса ​

В «Контур.Банке» появился новый продукт для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — депозит на одну ночь. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Решение подходит для ИП и компаний, у которых появились свободные деньги в течение дня, но они могут понадобиться уже на следующий день. Паузу в расчетах можно использовать с выгодой — перевести деньги на овернайт и заработать на процентах всего за одну ночь.

Овернайт открывается в интернет-банке в несколько кликов. Пополнять депозит можно неограниченное количество раз в течение дня — на сумму от 100 тыс. руб. и до 16:00 по московскому времени.

Проценты начисляются и автоматически выплачиваются вместе с суммой депозита ежедневно на расчетный счет до 5:00 утра по московскому времени. После этого счет овернайта снова доступен для пополнений — новый депозит открывать каждый день не требуется.

Денис Бабушкин, председатель правления ПАО «Контур.Банк»: «Линейка базовых продуктов «Контур.Банка» пополняется — теперь предпринимателям доступен депозит овернайт. Низкий порог входа и возможность многократного пополнения в течение дня делает наш продукт доступным и удобным для малого бизнеса. В условиях дефицита ликвидности это простой способ быстро пополнить оборотные средства: размещая деньги на ночь, уже утром предприниматель получает доход и может использовать эти средства в операционной деятельности».

