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FinTech Овернайт


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Московская биржа расширила инструментарий рынка СПФИ 1
14.02.2024 ИT МСП увеличили свои депозиты на 37% за 2023 год 1
05.07.2023 Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR 1
12.02.2019 Московский кредитный банк предложил корпоративным клиентам продукт «Автоматический овернайт» 2
30.07.2012 ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13 1
27.06.2012 ВТБ построил систему централизованного казначейства для «Военно-промышленной компании» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Softwell - СофтВел 24 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1690 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4971 3
Федеральное казначейство России 1815 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 2
Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 52 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1512 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5506 1
Оцифровка - Digitization 4705 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10670 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2622 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2257 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4780 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 173 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3494 1
МКБ Ваш Банк онлайн 4 1
Softwell RuTerminal 18 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
Борщева Екатерина 2 1
Карпов Анатолий 25 1
Локтионов Роман 3 1
Нихал Гуриндер 9 1
Литвиненко Филипп 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6875 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7375 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6173 1
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 665 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 1
Bloomberg 1322 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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