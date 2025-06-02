Получите все материалы CNews по ключевому слову
FinTech Овернайт
УПОМИНАНИЯ
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4971 3
|Федеральное казначейство России 1815 2
|МКБ Ваш Банк онлайн 4 1
|Softwell RuTerminal 18 1
|ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
|Борщева Екатерина 2 1
|Карпов Анатолий 25 1
|Локтионов Роман 3 1
|Нихал Гуриндер 9 1
|Литвиненко Филипп 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.