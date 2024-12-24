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Покрышкин Дмитрий



24.12.2024 10 неожиданных профессий, которые используют электронную подпись 1
16.12.2024 В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне 1
28.11.2024 «Контур»: штамп электронной подписи ставят на 10 тыс. документов в месяц 1
26.11.2024 Теперь выпустить сертификат КЭП в «Контуре» можно с помощью «Госключа» 1
15.10.2024 За два года популярность сертификатов НЭП выросла на 70% 1
27.08.2024 Благодаря «Контуру» россияне смогут удаленно подписывать документы еще в трех странах ​ 1
22.08.2024 Электронные подписи сотрудников станут личными ​ 1
21.05.2024 Удостоверяющий центр «Контура» вновь продлил свою аккредитацию 1
16.04.2024 14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности 1
11.03.2024 Удостоверяющий центр «Контура» открыл представительства еще в четырех странах 1
26.02.2024 Пользователи проверяют подлинность электронной подписи около 7000 раз в день 1
27.07.2023 Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Покрышкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 6
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 28 7
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Судебная власть - Judicial power 2310 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 4
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 4
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 2
Маркировка - Marking 1054 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 20 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
СКБ Контур - Контур.Крипто 2 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 1
Аксаков Анатолий 155 1
Казарян Карен 74 1
Журавлев Николай 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Таиланд - Королевство 816 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Грузия 1240 2
Израиль 2730 2
Таиланд - Бангкок 81 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Италия - Лигурия - Генуя 14 1
Испания - Королевство 3706 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Венгрия 812 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
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Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Федеральный закон 476-ФЗ 11 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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