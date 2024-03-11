Удостоверяющий центр «Контура» открыл представительства еще в четырех странах

Теперь сертификат электронной подписи можно получить не только в России и Таиланде, но еще и в Грузии, Израиле, Венгрии и Италии. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы оформить сертификат электронной подписи будущему владельцу нужно лично прийти в представительство. Взять с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Сотрудники филиала УЦ подтвердят его личность и уже через сутки выдадут сертификат и ключи электронной подписи.

В филиалах Удостоверяющего центра за границей можно оформить сертификат электронной подписи физического лица или продлить действие предыдущего. С такой ЭП россияне за границей смогут подписывать документы от работодателя, продавать и покупать квартиры, обращаться в суд, подавать заявление на загранпаспорт, регистрировать бизнес и многое другое. Получить сертификат КЭП для ИП или юрлица за границей нельзя.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «В июле 2023 г. мы открыли первое представительство за границей — в Таиланде. После чего к нам посыпались просьбы открыть филиалы в других странах. Поэтому мы вновь начали искать надежных партнеров, и, к счастью, нашли. Рады, что теперь еще больше россиян могут комфортно работать онлайн с документами в России».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.