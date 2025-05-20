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Сертум-Про УЦ


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 75 дел, на cумму 1 935 419 913 ₽*

Судебные дела (75) на сумму 1 935 419 913 ₽*
в качестве истца (37) на сумму 1 834 094 850 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 592 825 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 «Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра ​ 1
12.10.2023 Как упростить работу с электронными подписями 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сертум-Про УЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3935 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 366 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 483 1
Россия - УФО - Свердловская область 1577 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4053 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 778 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 167 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 904 1
Паспорт - Паспортные данные 2589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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