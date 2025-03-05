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Удостоверяющий центр «Контура» автоматически исправляет ошибки при работе с электронной подписью

УЦ «Контура» разработал новое приложение, которое ежемесячно решает до 700 тыс. технических вопросов без привлечения техподдержки и самого владельца электронной подписи. Приложение «Автодиагностика» бесплатно. Клиент «Контура» получает его вместе с сертификатом электронной подписи. Все, что ему нужно — просто установить приложение на компьютер. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Решение работает в фоновом режиме подобно антивирусу: следит за состоянием компьютера пользователя, вовремя обновляет программы для корректной работы электронной подписи и самостоятельно устраняет ошибки, которые возникают у пользователя. В конце дня присылает владельцу сертификата ЭП отчет.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Работа с электронной подписью и ее установкой у пользователей может вызывать множество вопросов. Поэтому мы стараемся создавать такие условия, чтобы владелец подписи минимально вовлекался в решение технических вопросов. «Автодиагностика» — новый, удобный инструмент для упрощения работы. Сервис решит проблемы еще до того, как они начнут мешать работе пользователя. За полгода с помощью «Автодиагностики» удалось устранить 4,6 млн проблем пользователей».

Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры России. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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