Разделы

Цифровизация
|

Благодаря «Контуру» россияне смогут удаленно подписывать документы еще в трех странах ​

Удостоверяющий центр «СКБ Контур» открыл новые зарубежные представительства в Аргентине, Узбекистане и Испании. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В представительствах УЦ россияне могут получить, а также продлить сертификат электронной подписи. Для этого нужно лично прийти в представительство, захватив оригинал российского или заграничного паспорта, сообщить номер СНИЛС и ИНН.

В этих странах россияне смогут выпустить только КЭП физического лица. С ней можно решать личные дела и частично 一 бизнес-вопросы: подписывать кадровые документы, покупать и продавать недвижимость, обращаться в суд, регистрировать бизнес. Но оформить сертификат индивидуального предпринимателя или юрлица за рубежом не получится.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Россияне за границей активно интересуются возможностью выпуска сертификатов КЭП, и мы непрерывно занимаемся поиском новых надежных партнеров. Мы всегда открыты к сотрудничеству, чтобы все наши клиенты могли решать рабочие и бытовые вопросы, где бы они не находились. С июля 2023 г. Удостоверяющий центр «Контура» открыл зарубежные представительства уже в восьми странах».

Адреса представительств за границей:

Таиланд, Бангкок 18, 6 Udom Suk 31 Alley, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Bangkok 10260.

Грузия, Кобулети 350, Agmashenebeli st., Kobuleti, Adjara, Georgia, 6200.

Израиль Обращаться по почте samoylov@spb-kontur.ru.

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

Италия, Генуя Corso Torino, 78r, 16129 Genova GE.

Аргентина, Буэнос-Айрес Azcuénaga 1460, C1117 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Узбекистан, Ташкент 100031, Узбекистан, город: Ташкент, район: Мирабадский, ул. Буюк Турон, 77.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

– Испания, Барселона Passatge del Tèxtil, 29, Sant Martí, 08018 Barcelona.

Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры России. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024»

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS