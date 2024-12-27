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Казаков Сергей



27.12.2024 Группа компаний «Отрада» автоматизировала процессы с помощью сервисов «Контура» 1
02.09.2024 «Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны ​ 1
17.04.2024 «СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО 1
19.09.2023 Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
26.06.2019 «Билайн» запустил мобильную электронную подпись 1
13.09.2016 РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера 1
07.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы «Юзтим» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Казаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 5
IDX - Системы управления идентификацией 19 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
МегаФон 8805 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Иридис ГК 1 1
Lenovo Group 2292 1
Fortinet 387 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Huawei 3933 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
ST - Системные технологии 65 1
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Сервити - Servity 5 1
СерверТрейд - ServerTrade 1 1
Эктив Инжиниринг - Active Engineering 1 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 53 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 75 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Бокова Людмила 82 1
Орешкин Максим 27 1
Артемьева Надежда 8 1
Казарян Карен 74 1
Пономарев Михаил 18 1
Тевс Михаил 3 1
Кравченко Владимир 2 1
Попова Анна 18 1
Глебова Любовь 5 1
Абилов Алексей 1 1
Колесникова Дарья 5 1
Блажко Григорий 8 1
Петровская Ирина 7 1
Князев Александр 14 1
Меркутов Алексей 7 1
Белова Светлана 11 1
Побережный Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 4
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Английский язык 6634 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Ведомости 996 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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