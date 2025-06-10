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​ «Контур.Диадок» и MoreDOC подготовили решение для создания документов в amoCRM ​

«Контур.Диадок» совместно с сервисом MoreDOC сформировали бесшовный процесс для работы с документами в amoCRM. Теперь пользователи смогут создавать документы внутри CRM-системы и затем передавать их на подпись в «Диадок». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новое решение для amoCRM специалисты собрали на основе API «Диадока» и наработок MoreDOC. Интерфейс модуля позволяет пользователям создавать и отправлять документы, а уже в Диадоке их можно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП наделяет документы юридической силой и приравнивается к собственноручной подписи.

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Диадок»: «CRM-системы — популярный инструмент среди российских компаний. Поэтому мы совместно с сервисом MoreDOC создали решение для электронного документооборота внутри amoCRM. Это позволит пользователям сократить время на создание документов. Партнерские отношения с другими сервисами для «Диадока» очень важны. Благодаря подобным решениям клиенты могут работать с документами в интерфейсе уже знакомых им систем и оптимизировать свои трудозатратные часы. Мы ценим эффективность в работе и стремимся к тому, чтобы наши пользователи могли добиваться нужных результатов быстро и качественно».

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Цифровизация

MoreDOC поддерживает не только текстовые документы, но и Excel-форматы. Сервис позволяет удобно работать с табличными данными, а интуитивно понятный интерфейс гарантирует быстрый старт без специальной подготовки. MoreDOC интегрируется с amoCRM, «Диадоком» и внешними хранилищами документов. В планах развития — расширение списка интеграций и дополнительных возможностей.

Александр Шуплецов, генеральный директор MoreKIT: «Благодаря новому процессу, разработанному совместно с «Диадоком», пользователи amoCRM теперь могут отправлять документы в ЭДО, не покидая привычной системы. Это экономит время, минимизирует ошибки и делает документооборот прозрачным и управляемым».

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