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Шуплецов Александр
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
| «Контур.Диадок» и MoreDOC подготовили решение для создания документов в amoCRM 1
|23.12.2024
|«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1
Шуплецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|MoreKIT - МОРЕ КИТ 2 2
|МойСклад - Логнекс 110 1
|RetailCRM 34 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1124 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
|Qsoft amoCRM 115 2
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 303 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 527 1
|Яковлев Антон 33 1
|Казаков Сергей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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