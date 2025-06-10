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Шуплецов Александр


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 ​ «Контур.Диадок» и MoreDOC подготовили решение для создания документов в amoCRM ​ 1
23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шуплецов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

MoreKIT - МОРЕ КИТ 2 2
МойСклад - Логнекс 110 1
RetailCRM 34 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1124 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2148 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4196 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3986 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 328 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 1
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GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 302 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8655 1
Qsoft amoCRM 115 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 303 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 527 1
Яковлев Антон 33 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1360 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 130 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 788 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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