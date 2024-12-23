«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов

«Контур.Фокус» и MoreKIT создали совместное решение, с помощью которого можно встроить проверку контрагентов в amoCRM, «Битрикс24», «МойСклад» или другую систему. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Мультисервисная no-code платформа MoreKIT позволяет выстраивать взаимосвязи между различными сторонними решениями. Например, импортировать данные между сайтом, CRM, сервисами email и SMS-рассылок, IP-телефонии и популярными аналитическими системами.

Новое решение «Контур.Фокуса» и MoreKIT представляет собой коннектор, через который можно получать сведения о бизнес-партнерах прямо в рабочей системе. Достаточно ввести ИНН и в карточку компании загрузятся реквизиты, расширенная аналитика о деятельности, сформируется экспресс-отчет о проверке. Это поможет не упустить важные изменения в деятельности партнеров, выбрать более безопасные условия сотрудничества и совершить больше выгодных сделок.

Универсальный коннектор MoreKIT позволяет без привлечения разработчиков создавать собственные правила проверки, объединять их в сценарии.

Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса: «Использование коннектора для проверки контрагентов упрощает процесс интеграции и открывает для пользователей широкие возможности кастомизации системы. Если раньше приходилось разрабатывать индивидуальные модули для каждой CRM или ERP-систем, то сейчас такая необходимость отпала. Возможности «Контур.Фокуса» позволяют оценить контрагента по ряду аналитических показателей и за секунды выявить признаки ухудшения финансового состояния, признаки банкротства, оценить ситуацию «глазами ФНС». Пользователь практически любой СRM или ERP системы может на любом этапе сделки отследить реальное состояние бизнеса делового партнера, зафиксировать важные изменения. Это помогает принимать обоснованные решения о начале работы или изменении текущих условий сотрудничества».

Александр Шуплецов, генеральный директор MoreKIT: «Совместно с «Контур.Фокусом» мы создали мощное решение для проверки контрагентов прямо в CRM. Оно обеспечивает мгновенный доступ к информации из amoCRM, «Битрикс24», RetailCRM, «МойСклад» и многих других систем к данным о партнерах по бизнесу, гибкую настройку правил проверки и снижение за счет легкой настройки до 50% себестоимости проектов: быстро, надежно, без кода».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».