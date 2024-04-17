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«СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО

«СКБ Контур» вновь подтвердил статус действующего оператора ЭДО. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Операторы электронного документооборота обязаны подтверждать свой статус каждые два года. Это гарантирует, что у компании есть необходимая инфраструктура и качественный клиентский сервис.

Согласно приказу ФНС России № ЕД-7-26/546@, с 1 марта 2022 г. действуют новые требования к операторам электронного документооборота. В документе перечислены критерии, которым должны соответствовать операторы счетов-фактур и налоговой отчетности. Если компания соответствует этим критериям, то ее заносят в единый реестр ФНС и обязывают подтверждать свой статус каждые два года.

Напомним, каким требованиям должны соответствовать операторы ЭДО: иметь в собственности или на другом законном основании сети, серверы и программы для круглосуточного обмена документами; обладать аппаратными средствами электронной подписи и правом использования ПО для ЭП. Средства должны соответствовать 63-ФЗ; иметь лицензию ФСБ на работу с криптографическими средствами; настраивать роуминг в течение двух дней с даты обращения при наличии соединения и 20 дней при его отсутствии; иметь интеграцию с сервисом ФНС, принимающим информацию об участниках ЭДО; информировать участников о присвоенных им идентификаторах ЭДО; осуществлять резервное копирование данных.

«СКБ Контур» официально числился в реестре с апреля 2022 г. В 2024 г. он вновь прошел проверку на соответствие всем требованиям и подтвердил свой статус, который будет действовать до апреля 2026 г.

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Сергей Казаков, руководитель сервиса «Контур.Диадок»: «Подтверждение статуса действующего оператора ЭДО дает нам возможность обеспечить клиентам непрерывность их бизнес-процессов. Мы уделяем этому особое внимание, потому что сегодня электронный документооборот — не просто удобный инструмент для автоматизации обмена информацией, но и критичный для многих предприятий элемент их инфраструктуры. От его работоспособности зависит прибыль клиентов или выполнение договоренностей между партнерами».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 гю составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

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