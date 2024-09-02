Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны ​

20 июля 2024 г. закончился срок действия аккредитации УЦ «Калуга Астрал». Об этом сообщило Минцифры России 24 июля 2024 г. Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», если удостоверяющий центр лишается аккредитации, сертификаты электронной подписи становятся недействительными. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Диадок» — сервис для электронного документооборота с контрагентами. Отправляйте акты, накладные, счета‑фактуры и другие документы без затрат на печать, доставку и хранение. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

С 21 по 23 июля 2024 г. клиенты сервиса «Контур.Диадок» могли обмениваться документами, используя сертификаты УЦ «Калуга Астрал». Документы, подписанные таким сертификатом, не будут иметь юридической силы. В спорной ситуации их нельзя представить в суд.

Опасаясь за легитимность документооборота пользователей, команда «Диадока» собрала данные по клиентам и предложила им подписать документы повторно, используя другой сертификат. Чтобы компенсировать потраченные документы, сервис ЭДО начислил организациям пакет исходящих документов — его можно использовать для подписания.

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка
Импортонезависимость

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадок»: «Выбирая сервис ЭДО, клиенты ожидают, что оператор обеспечит юридически значимый документооборот. Именно поэтому мы внимательно следим за соблюдением всех требований законодательства и оперативно их поддерживаем. В этой нестандартной ситуации мы провели кропотливую работу, что позволило защитить интересы наших пользователей. Эта ситуация не должна сказаться на наших взаимоотношениях с ними, поэтому мы начислили бесплатный пакет для переподписания спорных документов».

Сейчас УЦ «Калуга Астрал» проходит повторную процедуру получения аккредитации. Чтобы бизнес-процесс не останавливался, а документы не потеряли юридическую силу, эксперты Контура советуют выпустить новый сертификат электронной подписи в любом аккредитованном УЦ или воспользоваться рекомендациями «Калуга Астрал».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Разгромлена крупнейшая в мире пиратская сеть онлайн-кинотеатров с миллиардной аудиторией

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS