Тевс Михаил


СОБЫТИЯ


18.12.2025 ФСБ дали право получать копии баз данных у любых организаций 1
12.03.2024 Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами 1
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тевс Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IDX - Системы управления идентификацией 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Telegram Group 2590 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1257 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 866 1
Assist - Ассист 215 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3526 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 881 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 62 1
Артимович Дмитрий 42 1
Пономарев Михаил 18 1
Казарян Карен 80 1
Оганесян Ашот 138 1
Глебова Любовь 5 1
Попова Анна 19 1
Королев Сергей 45 1
Казаков Сергей 13 1
Кравченко Владимир 2 1
Врублевский Павел 103 1
Бокова Людмила 82 1
Орешкин Максим 30 1
Финкель Марина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 2
Россия - РФ - Российская федерация 157320 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4099 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2552 1
Конституция Российской Федерации 60 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
