Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок»

«Контур» и Сбербанк объявили о расширении стратегического сотрудничества, связанного с повышением эффективности бизнес-процессов клиентов. В сервисе электронного документооборота «Контур.Диадок» появилась новая возможность, которая упростит проведение платежей по электронным документам для пользователей «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь пользователи могут в несколько кликов формировать черновики платежных поручений по полученным в «Диадоке» документам и автоматически отправлять их в «СберБизнес». Для завершения операции клиенту достаточно подтвердить оплату. Такой процесс сократит временные и операционные затраты. Также эксперты «Контура» анонсировали, что в ближайшее время появится возможность синхронизировать «Диадок» с аккаунтом в «Контур.Банке».

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадок»: «Мы рассматриваем документооборот и платежи как части одного сквозного бизнес-процесса. Вместе со «Сбером» мы сделали первый шаг к их полной интеграции: теперь в «Диадоке» достаточно пары кликов, чтобы по полученному документу сформировать черновик платежного поручения и отправить его в «СберБизнес». Уверен, что дальнейшее сближение ЭДО и финансовых инструментов будет и дальше освобождать клиентов от рутины, делая их повседневные операции быстрее и удобнее. Мы стремимся к тому, чтобы ключевые бизнес-процессы клиентов — от получения счета до его оплаты — происходили в едином цифровом контуре, без лишних переключений между системами».

