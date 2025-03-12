«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен». Теперь директора и ИП могут подписывать документы с контрагентами прямо с телефона, что существенно ускоряет выполнение бизнес-процессов и повышает их безопасность. Решение разработали Удостоверяющий центр «Контура» и компания «Актив». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписание документов основано на технологии NFC. Пользователь прикладывает USB-токен с ключами КЭП к телефону: данные поступают в систему через специальное приложение, и на документе появляется подпись.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Это решение мы разработали для сертификатов электронных подписей от ФНС. К нам поступало много обращений от владельцев подобных сертификатов, но выполнить просьбу мы не могли, так как по закону использовать КЭП ФНС без токена нельзя. Тогда мы с компанией "Актив" разработали специальное решение».

А именно — USB-токены и смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 с NFC-чипом. Они умеют работать с мобильными устройствами на платформах iOS и Android. Такие носители делают документооборот защищенным: они одобрены и сертифицированы ФСБ, а также защищены пин-кодом, который знает только его владелец.

С помощью этого решения можно обмениваться документами с контрагентами. Его встроил в свою мобильную версию «Контур.Диадок». В скором времени это решение поддержат «Контур.Экстерн», «Контур.Эльба» и Корпоративный центр регистрации «Контура».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции, компания «Актив»: «Мы всегда поддерживаем наших партнеров в желании предложить пользователю наиболее удобные для работы вне офиса версии их продуктов. Взаимодействуя с разработчиками и продакт менеджерами "Контура"», мы обеспечили простоту встраивания и подписания документов электронной подписью в ОС Android. Теперь для работы приложений, использующих новый SDK, не требуется обязательная установка приложения Панель управления "Рутокен" Мобильные приложения Контура — один из первых кейсов внедрения новой схемы работы».

Сергей Казаков, руководитель «Контур.Диадока»: «"Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" можно использовать не только на мобильных устройствах, но и стандартно — с помощью USB-порта на компьютерах и ноутбуках. Такое решение значительно упрощает работу руководителей и индивидуальных предпринимателей: под рукой у них всегда есть уведомление о входящих документах. Это особенно актуально во время деловых поездок, когда доступ к важной рабочей информации должен быть моментальным».