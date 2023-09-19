Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года

Машиночитаемые доверенности — новый инструмент в электронном документообороте. МЧД подтверждает право сотрудника подписывать документы от лица компании с помощью сертификата физлица. В скором времени МЧД и сертификат физлица станут единственным способом для сотрудников подписывать документы организации.

Сергей Казаков, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Пик по выпуску МЧД в «Контур.доверенности» пришелся на август и сентябрь 2023 г. В начале осени мы зафиксировали рекордное количество доверенностей в сервисе за день — больше 1700 шт. Прогонзируем, что количество МЧД будет только увеличиваться. Ведь с 1 сентября 2023 г. сотрудники больше не могут получить сертификат электронной подписи с реквизитами юрлица, а значит переход на машиночитаемые доверенности неизбежен».

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«Контур.доверенность» — сервис в котором можно создавать МЧД, подписывать, отправлять на регистрацию или отзыв в ФНС, следить за актуальностью сроков. За 1,5 года его возможностями воспользовалось больше 30 тыс. компаний и ИП.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.