«Контур.Диадок», Transbaza и «Авито Спецтехника» повышают прозрачность аренды спецтехники ​

«Авито Спецтехника» и Transbaza, технологический партнер «СКБ Контур», запустили для компаний-арендаторов из строительной отрасли электронный документооборот на базе API «Контур.Диадока». По предварительным расчетам, новый сервис позволит увеличить скорость формирования и отправки закрывающих документов в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сегодня 20% затрат на стройке приходится на обеспечение проекта спецтехникой: строительные компании привлекают исполнителей и технику напрямую, и весь процесс занимает около недели. Онлайн-аренда позволяет найти технику в тот же день, а прозрачность процесса и автоматизация документооборота экономит минимум 2% бюджета.

Загит Кутузманов, руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в «Авито»: «Обеспечение строительного проекта спецтехникой – весомая статья расходов любой строительной компании. В текущей рыночной ситуации многие делают выбор в пользу арендной модели, причем онлайн-канал поиска и заказа машин становится все более востребованным. Только за 2024 г. число арендодателей на платформе «Авито Спецтехника» выросло на 15%. На долю юридических лиц приходится 60% среди всех арендаторов. Однако одним из сдерживающих факторов развития технологии является сложность и высокая стоимость документооборота. В партнерстве с Transbaza мы устраняем это препятствие».

Электронный документооборот прочно вошел в жизнь компаний и является необходимым инструментом для повышения оперативности и снижения затрат на ведение документооборота. Но при большом количестве контрагентов и заказов требуется увеличивать штат операционных менеджеров, которые занимаются оформлением закрывающих документов. Решение для снижения издержек – автоматическое формирование УПД (универсального передаточного документа) с помощью API «Диадока».

Transbaza с помощью API разработала решение по интеграции своей учетной системы с «Контур.Диадоком». Решение представляет собой единое пространство, в котором операционные менеджеры из привычного им интерфейса могут: приглашать контрагентов к обмену электронными документами; отправлять УПД и другие документы; получать статусы подписания документов;; пользоваться поиском электронных документов.

Автоматизация бизнес-процессов и документооборота в аренде экономит сотрудникам время, освобождает от рутинных задач. Если до интеграции на отправку УПД могло уходить от 5 до 10 минут, то после завершения проекта — меньше минуты: достаточно нажать кнопку в учетной системе и подписать документ.

Руслан Горб, генеральный директор Transbaza: «Миссия Transbaza – с помощью цифровых решений делать арендный бизнес легким, быстрым и эффективным. Transbaza, «Авито Спецтехника» и «Контур.Диадок» объединяют общий подход к цифровизации строительной отрасли. Мы считаем, что синергия и сотрудничество технологических компаний будет повышать качество взаимодействия всех участников строительной отрасли».

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадок»: «Этот проект — яркий пример того, как технологическое партнерство и грамотная интеграция помогают бизнесу делать процессы аренды спецтехники максимально прозрачными и удобными. API «Диадока» позволяет автоматически оформлять ключевые документы в привычной системе клиента. Такой подход не только сокращает издержки, но и задает новый стандарт прозрачности и скорости для всей отрасли».