TRANSBAZA - российский разработчик программного обеспечения, член Национальной Ассоциации Арендодателей Строительной Техники. Программное обеспечение TRANSBAZA зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (РОСПАТЕНТ) и включено в единый реестр российского ПО. TRANSBAZA – SaaS-решение для аренды строительной техники c встроенным маркетплейсом и страхованием. Онлайн страхование аренды от TRANSBAZA защищает арендную компанию от рисков кражи, повреждения и невозврата.