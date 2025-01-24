Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

УЦ «Контура» выпустил 18 млн сертификатов электронных подписей

УЦ «Контура» выпустил 18 млн сертификатов электронных подписей Это общее число квалифицированных электронных подписей физлиц, юрлиц и ИП, а также неквалифицированных ЭП за все время работы УЦ 一 за 21 год. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В состав Удостоверяющего центра Контура входят УЦ АО ПФ «СКБ Контур» и ООО «Сертум-Про» 一 оба непрерывно продляют свою аккредитацию уже 12 лет и подтверждают право выдавать сертификаты квалифицированных электронных подписей. За прошлый год физлица выпустили через них почти 900 тыс. сертификатов КЭП.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра СКБ «Контур»: «Удостоверяющий центр «Контура» держится в топе коммерческих УЦ много лет. Через него можно не только выпускать сертификаты электронных подписей, но и управлять машиночитаемыми доверенностями — в 2024 г. один из наших сервисов стал лидером по числу зарегистрированных МЧД в распределенном реестре ФНС. Кроме этого эксперты нашего удостоверяющего центра регулярно помогают пользователям разобраться с МЧД и КЭП в разных информационных системах — в прошлом году они провели больше шести тысяч личных консультаций».

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще