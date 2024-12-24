10 неожиданных профессий, которые используют электронную подпись

В Удостоверяющем центре «Контура» посчитали, какие профессии реже всего работают с КЭП. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) 一 это аналог собственноручной подписи, который наделяет документ юридической силой без дополнительных договоренностей между сторонами. Сертификаты КЭП выпускают только в аккредитованном Удостоверяющем центре.

Больше 90% пользователей КЭП 一 это руководители, бухгалтеры и юристы. Но электронная подпись для работы может пригодиться и представителям более редких профессий. Составили список специалистов, которые составляют менее 1% от общего числа пользователей электронной подписи.

Летчик-наблюдатель 一 вести отчетность об авиационных наблюдениях и передавать данные госорганам, например, в МЧС или Росгидромет.

Капитан 一 подписывать судовые документы, заявления на портовые услуги и регистрироваться в морских ведомствах.

Кассир золотоприемной кассы 一 подтверждать сделки и вести учет драгоценных металлов.

Взрывник 一 подписывать документы на проведение взрывных работ и отчитываться в системах горнодобывающей отрасли.

Картограф 一 заверять техническую документацию, геодезические отчеты, картографические материалы для передачи их в госорганы или коммерческие компании.

Ювелир 一 подписывать документы для продажи и регистрации драгоценных металлов и камней, сдавать отчетность для ГИИС ДМДК.

Вулканизаторщик 一 изготавливает резиновые изделия из каучука. Электронная подпись ему нужна, чтобы заверять акты приемки работ, например, на шины или резиновые медицинские изделия.

Дозиметрист 一 измеряет радиационные дозы на предприятиях. Использует электронную подпись для подачи отчетов о радиационном контроле и результатах измерений в надзорные органы, такие как Ростехнадзор или Роспотребнадзор.

Тальман 一 ведет учет грузов при погрузке и выгрузке с судна. С помощью электронной подписи оформляет и заверяет акты приемки и учета.

Флотатор 一 помогает добывать медь, цинк, золото, серебро и другие ценные металлы из руды. Электронная подпись ему нужна, чтобы заверять документы о переработке руды и производительности оборудования в горнодобывающей отрасли.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Сегодня электронная подпись — это универсальный инструмент, который позволяет авторизовываться и сдавать отчетность на госпорталах, участвовать в торгах, получать госуслуги, обмениваться документами с контрагентами и клиентами. Каждый год появляются новые системы отчетности, все больше бизнесов переводят процессы в цифровой формат, а для работы с ними становится нужна электронная подпись. Поэтому список специалистов, кому она необходима, продолжит пополняться новыми профессиями».