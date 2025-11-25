50% организаций управляют КЭП сотрудников централизованно​

Это касается не только крупных компаний, в которых используются десятки и сотни квалифицированных электронных подписей, но и небольших организаций и ИП. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

После перехода сотрудников на личные сертификаты КЭП компании приняли ответственность за них на себя. Это связано с тем, что работники используют такие электронные подписи для решения рабочих задач, а бизнесу важно контролировать непрерывность процессов, связанных с ними: сдачу отчетности, работу в инфосистемах, подписание документов для контрагентов и др.

Для этого компании назначают ответственного сотрудника, который организует процессы, связанные с сертификатами: выпуск, контроль актуальности, напоминание о перевыпуске. Некоторые делают это вручную, а некоторые — автоматизируют процессы с помощью ИT-решений.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Чтобы упростить работу организаций с КЭП сотрудников, мы создали «Личный кабинет юрлица». Сервис позволяет централизованно вести учет всех сертификатов даже небольшим компаниям и ИП. Так, наименьшее количество сертификатов, которыми управляет компания в Личном кабинете, равно двум, а самое большое — 15. Если в организации больше электронных подписей, лучше выбирать более функциональное решение — Корпоративный центр регистрации».

«Личный кабинет юрлица» — это новый сервис Удостоверяющего центра «Контура» для малого и среднего бизнеса. Доступ в него включен в тариф сертификата. В «Личном кабинете юрлица» можно добавить свою организацию и система найдет все сертификаты сотрудников, которые оформлены по договору с этой компанией. Через сервис можно создавать заявки на новые сертификаты — после выпуска они автоматически добавятся к списку действующих, а руководитель и администратор смогут получать уведомления о необходимости их продления и следить за их сроками.