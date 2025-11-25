Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

50% организаций управляют КЭП сотрудников централизованно​

Это касается не только крупных компаний, в которых используются десятки и сотни квалифицированных электронных подписей, но и небольших организаций и ИП. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

После перехода сотрудников на личные сертификаты КЭП компании приняли ответственность за них на себя. Это связано с тем, что работники используют такие электронные подписи для решения рабочих задач, а бизнесу важно контролировать непрерывность процессов, связанных с ними: сдачу отчетности, работу в инфосистемах, подписание документов для контрагентов и др.

Для этого компании назначают ответственного сотрудника, который организует процессы, связанные с сертификатами: выпуск, контроль актуальности, напоминание о перевыпуске. Некоторые делают это вручную, а некоторые — автоматизируют процессы с помощью ИT-решений.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Чтобы упростить работу организаций с КЭП сотрудников, мы создали «Личный кабинет юрлица». Сервис позволяет централизованно вести учет всех сертификатов даже небольшим компаниям и ИП. Так, наименьшее количество сертификатов, которыми управляет компания в Личном кабинете, равно двум, а самое большое — 15. Если в организации больше электронных подписей, лучше выбирать более функциональное решение — Корпоративный центр регистрации».

«Личный кабинет юрлица» — это новый сервис Удостоверяющего центра «Контура» для малого и среднего бизнеса. Доступ в него включен в тариф сертификата. В «Личном кабинете юрлица» можно добавить свою организацию и система найдет все сертификаты сотрудников, которые оформлены по договору с этой компанией. Через сервис можно создавать заявки на новые сертификаты — после выпуска они автоматически добавятся к списку действующих, а руководитель и администратор смогут получать уведомления о необходимости их продления и следить за их сроками.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще