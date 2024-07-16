Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение»

По данным источников CNews, замминистра промышленности Василий Шпак может покинуть свой пост этой осенью. Он пойдет на повышение, считают собеседники. Пока остается вопросом, кто, в случае ухода Шпака, займет его нынешнюю должность.

Замминистра может смениться

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак может покинуть свой пост к осени 2024 г., рассказали CNews два собеседника, близких к Правительству и Минпромторгу. Об этом говорили изданию два собеседника, среди топ-менеджеров крупных ИТ-компаний.

Представители Минпромторга не ответили на вопросы CNews о том, действительно ли Шпак покидает министерство и кто займет его должность.

Сейчас замглавы Минпромторга Василий Шпак координирует круг вопросов, связанных с планированием и развитием электронной и радиоэлектронной промышленности.

По данным собеседника CNews в ИТ-компании, сейчас к вопросам производства микроэлектроники в Минпромторге подключился президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Не исключено, предполагает собеседник, должность займет он.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак может покинуть свой пост этой осенью

Стоит отметить, что в мае 2024 г. сменился министр промышленности и торговли: место Дениса Мантурова, ушедшего на должность первого вице-премьера Правительства России занял экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По мнению другого собеседника CNews в ИТ-отрасли, варианта назначения два: или это будет человек из окружения нового министра промышленности или давно работающий сотрудник Минпромторга.

В течение четырех-шести следующих месяцев будет постепенная смена руководящих должностей в Минпромторге, считает собеседник среди топ-менеджеров одной из крупных ИТ-компаний. «Поэтому вопрос о том, кто будет вместо Шпака – открытый, - продолжает он. – Сам Шпак лоббирует директора департамента радиоэлектроники Юрия Плясунова. Для перезагрузки системы Минпромторга – новый замминистра должен быть новый человек, - считает собеседник. – И у Алиханова большой опыт в построении проектов по радиоэлектронике. И было бы правильно, если бы новый министр перенес этот опыт на уровень министерства».

Причины возможного ухода

По словам собеседников CNews в ИТ-компании и Правительстве, нынешний замминистра пойдет на повышение, однако они не уточнили, на какую именно должность.

«Шпак всегда был сотрудником Дениса Мантурова, который ныне назначен первым заместителем председателя Правительства, - отметил собеседник. – Поэтому я слышал, что Василий Шпак пойдет в контур Мантурова».

Опрошенные представители отрасли в основном с сожалением отзываются о возможном уходе замминистра.

«Василий Шпак очень много сделал для отрасли, - рассказала CNews глава Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Ольга Грекова. – Он очень помог наладить взаимодействие министерства с отраслью, ранее в Минпромторг зайти было невозможно».

На посту директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Шпак тесно взаимодействовал с консорциумами, отметила она. «Вместе с тем, пока Шпак был на должности директора департамента, ни один документ в министерстве не подписывался без согласования с отраслью», - продолжает Грекова.

В июне 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минпромторг перестал выдавать субсидии по направлению электроники. По их данным, это связано с проверками ранее выданных субсидий, невыполнением их получателями показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и отсутствием дополнительного финансирования. Однако Минпромторг официально опроверг данную информацию.

В июле «Коммерсант» писал о том, что получатели субсидий по электронике и радиоэлектронике действительно не достигают целевых показателей, а объемы производства «не могут привести к достижению технологической независимости». Об этом заявлял представитель Счетной палаты.

За что отвечает Шпак

Сейчас в Минпромторге Василий Шпак координирует деятельность по вопросам планирования, реализации и бюджетного обеспечения госпрограммы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», дает поручения по формированию и реализации госполитики в электронной промышленности, промышленности средств связи и радиопромышленности.

Кроме того, он координирует работу по реализации федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и т.д.

Шпак координирует в Минпромторге как департамент радиоэлектронной промышленности, департамент цифровых технологий, беспилотников и пр.

Василий Шпак родился в апреле 1977 г. в Самаре. В 2000 г. он окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет) по специальности «Экономика и управление».

В 2012 г. он завершил обучение в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «Юриспруденция». В 2015 г. ему была присвоена степень кандидата экономических наук.

По данным «Контур.фокус», Василий Шпак был директором «Элвис-телеком Самара», Специального конструкторского бюро вычислительной техники (Псков), Научно-технического центра современных навигационных технологий «Интернавигация» (Москва). Помимо этого, он выступал соучредителем ООО «Элвис-телеком Самара», ООО «Агентство массовых коммуникаций» (Самара), ООО «Союз-телеком» (Москва) и др.

С июля по декабрь 2014 г. Василий Шпак выступал в роли заместителя генерального директора по экономике и финансам столичного Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс». В декабре 2014 г. он стал временным гендиректором этого предприятия, а в марте 2016 г. - полноправным его руководителем. Работу в этой должности он завершил в декабря 2018 г.

С июня 2019 г. Шпак занимал должность директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, а в апреля 2021 г. назначен замглавы Министерства промышленности и торговли России.

В апреле 2024 г. Василий Шпак давал интервью CNews. В нем он рассказал о настоящем и будущем отечественной микроэлектроники, о реализуемых проектах господдержки, создания материалов и о том, как бороться с китайской продукцией на отечественном рынке.