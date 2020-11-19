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Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Наносемантика», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», приглашает разработчиков принять участие в четвертом всероссийском онлайн тесте Тьюринга для русскоговорящих чат-ботов. Стать судьей конкурса может любой желающий.

Тест Тьюринга – это метод определения наличия интеллекта у машины, который был предложен в 1950-м году английским математиком и основоположником современной информатики Аланом Тьюрингом. По мнению ученого, машину можно считать мыслящей, если, общаясь с ней с помощью текстовых сообщений, невозможно понять, кто собеседник – живой человек или программа.

Каждый разработчик может выставить на конкурс до трех ботов. А у любого желающего есть возможность попробовать себя в роли судьи и в режиме анонимного общения угадать, кто из собеседников бот, а кто человек. Робот успешно пройдет тест, если независимый судья не сможет определить, что диалог с ним вел искусственный интеллект.

Команда, чей чат-бот примут за человека большинство судей, станет победителем и в качестве приза получит 150 тыс. рублей. За второе и третье места организаторы вручат 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно.

Помимо денежных призов и возможности заявить о себе, разработчики виртуальных собеседников смогут замерить динамику качества своих ботов. В процессе тестирования определятся лучшие сценарии для разговорного интерфейса. А учет нюансов – акцента, возраста и сленга бота – поможет создать идеального цифрового помощника, которого никто не отличит от человека.

Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Лаборатория Наносемантика», отметил: «В тесте Тьюринга, состоявшемся в 2012 году, программа смогла обмануть судей в 20,2% случаев, в 2015 году процент вырос до 47%. В этом году ожидаем от разработчиков и их алгоритмов ещё более высоких результатов, так как появление языковых моделей семейства GPT-3 дало резкий скачок качества построения ответов генеративным образом с помощью нейронных сетей».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Фонда «Сколково», сказал: «Благодаря стремительному развитию нейросетевых технологий, общение человека и машины стало более естественным. Виртуальные ассистенты плотно вошли в нашу жизнь: мы общаемся с помощниками и на сайтах, и в мобильных приложениях, зачастую даже не задумываясь, человек нам отвечает или робот. За правильным и быстрым ответом обычно стоит система, которая анализирует огромный пласт данных, вычленяет нужные и формирует из них правильный и логичный текст, который понятен человеку. Бот создает ощущение, что бизнес всегда с тобой на связи».

Для «Лаборатории Наносемантика» это уже четвертый тест Тьюринга. За плечами компании большой опыт не только проведения масштабных мероприятий, но и создания собственных чат-ботов. В прошлом году в конкурсе приняли участие 270 человек. Они отправили 13631 сообщение в 697 диалогах с пользователями и в 640 диалогах с ботами.

Все желающие принять участие в качестве независимых судей и пообщаться с ботами смогут сделать это в Telegram-канале @turing_test_competition_bot.

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