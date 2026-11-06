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Ваганов Василий

СОБЫТИЯ


06.11.2026 «Сумма технологий» о главном: кибербезопасность больше не про плоскость защиты, а про систему координат для бизнеса 1
20.02.2020 Назначен региональный директор Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине 1
16.03.2017 Veeam Software запускает программу аккредитации сервис-партнеров 1
21.06.2016 Василий Ваганов назначен старшим региональным директором Veeam по Восточной Европе, России и СНГ 2
24.02.2016 Решение Veeam Backup & Replication v8 сертифицировано на соответствие требованиям ФСТЭК 1
19.08.2013 Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100% 2
14.02.2013 Veeam Software развивает партнерский канал в России и СНГ: новое назначение 1
06.06.2012 Вышла новая версия Veeam Backup & Replication для резервного копирования виртуальных машин 1
14.05.2012 Выручка Veeam Software от заказов в первом квартале 2012 г. выросла на на 108% 1
19.04.2012 Veeam Software открыла штаб-квартиру в Швейцарии 1
27.02.2012 В 2011 г. Veeam Software увеличила свой доход в России и СНГ более чем в 2,5 раза 1
03.11.2011 За год доходы Veeam Software от всех заказов в России и СНГ выросли в три раза 1
14.10.2011 Российский офис VMware, наконец, нашел руководителя 1
25.07.2011 Выручка от заказов Veeam Software во втором квартале 2011 г. выросла на 119% 1
30.06.2011 В Veeam Software назначен региональный директор в России и СНГ 2

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Ваганов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 346 14
Broadcom - VMware 2636 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 3
Microsoft Corporation 25919 2
Quest Software - elita Software 12 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
Adobe Systems 1610 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7397 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6952 5
Виртуализация - VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3346 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12455 2
HRM - Расчет отпуска 978 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18506 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 664 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 394 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 207 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4759 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 215 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1767 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10117 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24569 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13270 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12582 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 1
Корпоративное управление - Corporate governance 105 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2966 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7919 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8841 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 852 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 663 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 9
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 6
Broadcom - VMware vSphere 620 4
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 12 3
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 3
Veritas VMware Instant Recovery - Veritas VMware Instant Clone 8 1
Veeam One 17 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Тимашев Ратмир 69 6
Антич Антон 20 3
Суховский Виталий 5 2
Пономаренко Анна 5 1
Корицкий Александр 1 1
Kuhlewein Thomas - Кюлевайн Томас 4 1
Баронов Андрей 17 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
Тарасов Арсений 45 1
Василенко Александр 99 1
Клявин Владимир 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 13
Европа Восточная 3141 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55232 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Ближний Восток 3173 2
Украина 7985 2
Казахстан - Республика 6160 1
Европа 25064 1
Беларусь - Белоруссия 6394 1
Америка - Американский регион 2214 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Франция - Французская Республика 8221 1
США - Калифорния 4847 1
Грузия 1343 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 1
Австралия - Сидней 277 1
США - Огайо 291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54456 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58828 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11815 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5195 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12504 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2808 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3347 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1716 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8608 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8016 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4095 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1754 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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