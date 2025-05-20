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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174863
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Орешкин Сергей


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Орешкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 2
Сумма Технологий 23 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
Schneider Electric 580 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 530 1
Цифра ГК 2469 1
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 31 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 516 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
Альфа-Банк 1796 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
УК Полюс 5 1
ВТБ Страхование 61 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Bayer AG - Байер 85 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 8 1
Superjob - Суперджоб 597 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Adidas - Адидас 162 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1300 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 554 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5295 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12967 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2217 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 301 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Михалев Евгений 90 2
Спевак Сергей 12 2
Шляпнев Максим 11 2
Куликов Александр 21 1
Трапезин Владимир 30 1
Иванов Владимир 62 1
Федечкин Сергей 20 1
Чернаткин Владимир 4 1
Бова Светлана 7 1
Городный Александр 1 1
Тюренков Алексей 6 1
Жаданов Михаил 2 1
Сорокин Антон 4 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Семенов Дмитрий 15 1
Иванов Петр 23 1
Чаленко Анатолий 2 1
Сулин Анатолий 1 1
Середенко Евгений 1 1
Шеленцов Сергей 18 1
Портнягин Сергей 5 1
Строевская Жанна 3 1
Петухова Елена 3 1
Черников Алексей 53 1
Рабинович Борис 8 1
Марков Вадим 3 1
Нафталь Вадим 1 1
Левинас Влад 2 1
Налгранян Гарегин 2 1
Соловьев Игорь 52 1
Поляков Александр 53 1
Соловьев Владимир 107 1
Телышев Роман 5 1
Сидоров Александр 17 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Савицкий Павел 4 1
Россинский Евгений 9 1
Доронин Иван 2 1
Котов Кирилл 2 1
Мамонов Вадим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 2
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Россия - ДФО - Якутия - Айхал 8 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 1
Россия - Заполярье 122 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
Металлы - Никель - Nickel 337 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5654 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4766 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11301 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IDC - International Data Corporation 4918 1
Gartner - Гартнер 3571 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 245 1
CNews Большие данные 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2063 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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