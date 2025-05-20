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Орешкин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Орешкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Михалев Евгений 90 2
|Спевак Сергей 12 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Куликов Александр 21 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Иванов Владимир 62 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Бова Светлана 7 1
|Городный Александр 1 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Сорокин Антон 4 1
|Чибисов Дмитрий 13 1
|Семенов Дмитрий 15 1
|Иванов Петр 23 1
|Чаленко Анатолий 2 1
|Сулин Анатолий 1 1
|Середенко Евгений 1 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Портнягин Сергей 5 1
|Строевская Жанна 3 1
|Петухова Елена 3 1
|Черников Алексей 53 1
|Рабинович Борис 8 1
|Марков Вадим 3 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Левинас Влад 2 1
|Налгранян Гарегин 2 1
|Соловьев Игорь 52 1
|Поляков Александр 53 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Телышев Роман 5 1
|Сидоров Александр 17 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Савицкий Павел 4 1
|Россинский Евгений 9 1
|Доронин Иван 2 1
|Котов Кирилл 2 1
|Мамонов Вадим 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11301 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
|IDC - International Data Corporation 4918 1
|Gartner - Гартнер 3571 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
|МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 245 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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