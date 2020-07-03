«М.Видео» и «Альфастрахование» разработали страховку для защиты дома с услугами сантехника и электрика

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, и «Альфастрахование» запустили продажи нового сервисно-страхового продукта «Дом под защитой». Уникальность услуги состоит в сочетании страховой защиты от комплекса рисков и сервисных услуг специалистов ЖКХ. Пакетное решение представлено на рынке впервые и доступно только клиентам «М.Видео».

Новая программа позволяет защитить внутреннюю отделку квартиры или дома, движимое имущество (мебель, технику, одежду), а также покрыть гражданскую ответственность перед соседями в случае пожара, потопа или кражи со взломом. Приобретая полис, пользователь помимо страхования имущества получает дополнительное преимущество – сертификат на услуги электрика, сантехника и слесаря в непредвиденных ситуациях, например, если захлопнулась дверь, потекла труба или сгорела проводка. В страховку входят три обращения, по одному каждого профиля, с лимитом в 5 тыс. руб. на услугу в удобное для клиента время.

«Мы рады предложить уникальный сервисно-страховой продукт защиты имущества "Дом под защитой". Программа имеет идеальное соотношение невысокой цены и оптимальных лимитов ответственности по различным рискам. Полис можно приобрести в несколько кликов, он обеспечит финансовую защиту в случае непредвиденных ситуаций с квартирой, – сказала Евгения Смирнова, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами "Альфастрахования". – "Дом под защитой" – это гарантия вашего спокойствия и финансовой поддержки на случай проблем с жильем, а также бесплатная помощь по любым вопросам ЖКХ».

Страховая защита действует 24 часа в сутки в течение года. В зависимости от выбранного лимита страхового покрытия стоимость программы составляет от 2,2 тыс. до 8,8 тыс. руб. в год. Возмещение по программе варьируется в разных пакетах от 200 тыс. до 1 млн руб. «М.Видео» предлагает приобрести программу в формате цифрового кода как в рознице, так и онлайн и активировать его на сайте. Более того, клиентам ритейлера доступны выгодные предложения комплектных решений, состоящих из техники и страховых продуктов «Дом под защитой», а также возможность накопить с покупки бонусные баллы в программе лояльности М.Сlub.

«В этом весенне-летнем сезоне мы отмечаем активный интерес потребителей к товарам для дома. Многие, лишившись возможности провести отпуск в привычном формате, сосредоточились на ремонте и техническом оснащении квартир и дач. Бытовая техника и электроника значительно упрощают быт, приносят новые впечатления и яркие эмоции, но также являются наиболее уязвимой частью нашего дома. Являясь экспертом в технике, "М.Видео" стремится предложить потребителям не просто подходящее устройство, но и весь спектр услуг, которые могут потребоваться в связи с его использованием, в том числе установку, настройку, ремонт, а также страховку от непредвиденных ситуаций», – сказала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская

Сеть «М.Видео» предлагает порядка 15 страховых продуктов по защите крупной и малой бытовой техники, цифровых гаджетов и электротранспорта, расширяющих и продлевающих действие гарантии производителя.