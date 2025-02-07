Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования

Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает новую услугу — создание единого архитектурного подхода для реализации интеграционных решений до уровня разработки внутреннего корпоративного Web API. Команда Navicon проводит аудит текущего состояния интеграционных решений, выстраивает концепцию интеграционного взаимодействия, единый архитектурный стиль, принципы обменов для текущих и потенциальных систем в контуре заказчика. В результате клиент получает единую интеграционную архитектуру, которая позволяет работать со всеми подрядчиками и внутренними командами, развивать и подключать новые системы в рамках интеграционного контура. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

В процессе импортозамещения российские компании часто сталкиваются с необходимостью замены множества компонентов ИТ-инфраструктуры. Это требует создания совершенно новых схем взаимодействия между новыми и существующими приложениями и системами. В связи с этим заказчики часто настраивают множество разрозненных интеграций между ИТ-решениями, которые часто дублируют обмены и используют разные интеграционные интерфейсы.

Navicon предлагает решение этой проблемы — услугу интеграционного проектирования полного цикла. Она позволяет обеспечить гармоничное взаимодействие всех компонентов ИТ-экосистемы и способствует проектированию сейчас и далее.

Услуга в первую очередь актуальна для заказчиков с широким пулом — обычно более 10 — корпоративных систем и работающих с несколькими ИТ-подрядчиками. Особенно в том случае, если исполнители не получают четких регламентов работы и рекомендаций по реализации интеграционных процессов. Также она может быть интересна всем компаниям, имеющим план развития ИТ-ландшафта на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В ходе проекта интеграционного проектирования взаимодействие команды Navicon с заказчиком проходит в несколько этапов. На первом этапе проводится аудит интеграционных обменов текущих систем и планов развития. Рабочая группа анализирует текущую архитектуру, набор систем и интеграционные механизмы, оценивает источники данных, их объем и состав, а также способы логирования. Кроме того, изучаются планы компании по развитию ИТ-ландшафта.

На основе результатов первого этапа команда интегратора разрабатывает предварительную концепцию — схему интеграционного взаимодействия бизнес-приложений. Модель детализируется на уровне аппаратного и программного обеспечения, а также механик их совместной работы. Специалисты также проектируют потоки данных и предлагают методы их трансформации.

На заключительном этапе интеграционные процессы выстраиваются в соответствии с разработанной концепцией. В зависимости от результатов аудита на данном этапе может быть создан собственный Web API для заказчика и формирование базы знаний по интеграционному проектированию внутри компании заказчика. Данная база будет содержать информацию в удобном формате, включая название метода, бизнес-смысл, тип метода, URL, обязательные и дополнительные параметры, поля ответа и пример запроса.

В результате в компании будет сформирован архитектурный облик интеграционного взаимодействия. Это создает возможность для реализации новых проектов, добавления сервисов или масштабирования существующих процессов без нарушения целостности подхода. Кроме того, такой подход позволяет минимизировать риски, связанные с разнородностью способов интеграции, а также предотвращает возникновение дублирующей разработки.

«Сегодня интеграционные процессы в компаниях выстраиваются в основном по наитию, — сказала Дарья Кагарлицкая, технический директор Navicon. — Выбор интеграционных механизмов обусловлен тем, что привычно конкретному ИТ-подрядчику или внутренней ИТ-команде. Нет единого подхода, регламента для реализации интеграций, архитектурного облика и жестких правил и рекомендаций для команд. В результате процесс интеграции или их масштабирование превращается в хаос и дублирование работ для каждой новой системы. Поэтому наша команда, обладающая опытом в реализации более тысячи интеграционных процессов и более сотни сложных комплексных проектов, предложила рынку новую услугу, способную решить эту проблему».

«Миграция на отечественное ПО требует стратегического подхода. Проект не заканчивается на внедрении конкретного бизнес-приложения или стека ИТ-систем — важно встроить их в текущий ИТ-ландшафт таким образом, чтобы все его компоненты работали как единый слаженный механизм. Мы стремится помочь российским компаниям не только переехать на отечественные продукты, но и обеспечить долгосрочную устойчивость и эффективность работы обновленной ИТ-экосистемы», — сказал Евгений Смирнов, управляющий партнер Navicon.