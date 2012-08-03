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BPE Business Process Excellence технологии совершенства бизнес-процессов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.08.2012 Доход Software AG от продажи продуктов во втором квартале вырос на 16% 1
07.06.2011 Software AG покупает разработчика резидентных и облачных технологий Terracotta 1
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 2
14.01.2008 IDS Scheer представила новые решения ARIS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

BPE и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG 203 5
SAP SE 5601 4
Oracle Corporation 7074 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Microsoft Corporation 25775 2
Software AG - Terracotta 13 2
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Accenture plc 719 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Казахтелеком 348 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 1
АйТи 1519 1
Tibco Software 94 1
Газпром ПАО 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 2
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 2
Repository - Репозиторий 1176 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Контроллинг 105 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 1
Zachman Framework - Фреймворк Захмана - Модель Закмана 8 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Software AG - ARIS Platform 180 5
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 4
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 2
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 2
SAP Signavio 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Software AG - ARIS MashZone 6 1
Software AG - ARIS SOA Architect 3 1
Software AG - ARIS Express 3 1
Software AG - ARIS Audit Manager 2 1
Software AG - ARIS Controlling Platform 1 1
Software AG - ARIS Design Platform 8 1
Software AG - ARIS Implementation Platform 1 1
Software AG - ARIS PEM - ARIS Process Event Monitor 1 1
Software AG - ARIS PCA - ARIS Process Cost Analyzer 1 1
Software AG - ARIS Strategy Platform 2 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 9 1
Каменнова Мария 45 4
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 2
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 2
Голубев Виктор 1 1
Каменова Мария 3 1
Pandey Amit - Пандей Амит 2 1
Коптелов Андрей 134 1
Казак Максим 162 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
Крохин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2856 1
Венгрия 855 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Fortune 211 1
Quartz 25 1
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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