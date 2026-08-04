Разделы

ПО Безопасность Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса

CNews представляет «Школу Роста»: быстрые практические курсы по ИИ и автоматизации для тех, кто хочет внедрять новое сегодня, а не через полгода.

«Школа роста CNews»

CNews представляет новую образовательную платформу «Школа Роста CNews», ориентированную на специалистов и руководителей, которым необходимо быстро осваивать современные технологии и внедрять их в рабочие процессы.

Проект создан для тех, кто ценит время и хочет не просто узнать о новых инструментах, но и обсудить свои конкретные задачи с экспертом, чтобы сразу начать применять полученные навыки на практике.

Сейчас рынок труда и бизнес-среда претерпевают кардинальные изменения. Искусственный интеллект, большие языковые модели (LLM), автоматизация и цифровые сервисы стремительно становятся не просто трендами, а повседневными рабочими инструментами большинства компаний.

index_600.jpg
CNews открывает новую образовательную платформу «Школа Роста CNews»

Требования к компетенциям сотрудников обновляются быстрее, чем выходят традиционные образовательные программы. Компаниям сегодня нужны не просто теоретики, а специалисты, способные оперативно адаптироваться к новым условиям и эффективно внедрять инновации в бизнес-процессы.

И далеко не каждому руководителю или профильному эксперту подходит классическое обучение, рассчитанное на несколько месяцев. В условиях высокой загруженности у них нет времени на долгую теорию.

Им необходимо быстро разобраться в новой технологии, понять, как применить ее именно в своей сфере, получить четкие практические рекомендации и внедрить их сразу по окончании курса.

«Школа Роста CNews» создана именно для закрытия этого запроса — она дает знания «к делу», без отрыва от основных задач на длительный срок.

Что вас ждет

В основе платформы лежат интенсивные программы продолжительностью всего 1–2 дня. Обучение проходит онлайн в прямом эфире с преподавателями-практиками — экспертами, которые ежедневно внедряют технологии в реальном бизнесе.

Такой формат позволяет участникам не только слушать лекции, но и разбирать собственные кейсы, получая персонализированные рекомендации. По итогам обучения слушатели получают доступ к записям занятий и сертификат, подтверждающий полученные компетенции.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Стартовая линейка курсов охватывает ключевые направления цифровой трансформации. Программы разделены по профессиональным областям, что позволяет выбрать обучение не просто по технологии, а именно под задачи своей деятельности.

Мы создали программы, которые помогают освоить актуальные инструменты без многомесячного обучения. Запись на программы уже открыта.

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Для кого этот проект?

Программы «Школы Роста CNews» будут полезны ИТ-руководителям, руководителям функциональных подразделений, бизнес-аналитикам, архитекторам, HR-специалистам, финансистам, юристам, а также всем сотрудникам, вовлеченным в процессы цифровой трансформации и внедрения новых технологий в своих компаниях.

Приглашаем вас ознакомиться с полным списком направлений и выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует вашим профессиональным задачам, на сайте: «Школа Роста CNews».

По дополнительным вопросам обращайтесь:
Анастасия Уранбаева, руководитель «Школы Роста CNews»
auranbaeva@itzconf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026

Российский хостинг-провайдер из-за санкций лишился зарубежной площадки

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще