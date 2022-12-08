Treolan стал официальным дистрибьютором Sila Union

Treolan (входит в группу «Ланит») объявил о начале поставок программных продуктов Sila Union. Партнерам компании предлагается решение вендора, которое рассчитано на большие данные и высокие нагрузки, предусматривает возможности масштабирования и имеет гибкую ценовую политику.

Sila Union – российское ПО для проектирования и анализа корпоративной архитектуры. На его базе решается широкий спектр задач: построение бизнес-архитектуры, включая архитектуру данных и ИТ-инфраструктуру; регламентация бизнеса и автоматизация формирования нормативной документации и отчетов данных из системы; создание единого электронного репозитория с доступом к графическим моделям, объектам, атрибутам, документам для всех пользователей и получение обратной связи от участников и владельцев процессов; анализ процессов и формирование предложений по их улучшению.

Клиентами Sila Union являются руководители, ИТ-архитекторы, владельцы процессов или продуктов, эксперты, специалисты и другие участники бизнес-процессов компании. ПО поддерживает все ведущие нотации, методологии и фреймворки, в том числе: BPMN 2.0, EPC, VAD, Archimate, TOGAF, UML, DFD.

Программное обеспечение Sila Union включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и в полной мере позволяет поддерживать проекты по переходу на отечественные решения.

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Елизавета Амелина, менеджер по развитию бизнеса, Treolan, сказала: «Sila Union – это удобное решение для проектирования корпоративной инфраструктуры. Основные преимущества – функциональность, современный интерфейс, гибкие инструменты отчетности и анализа, простой перенос данных. Поскольку прямых конкурентов у данного решения в России нет, это дает возможность партнерам получить уникальный продукт в портфеле услуг и занять свою нишу на рынке ИТ в развитии бизнеса по моделированию бизнес-архитектуры».

«Совместная деятельность передового производителя ПО и крупнейшего дистрибьютора позволит увеличить объем отечественных решений в сфере ИТ в государственных и коммерческих организациях, поможет компаниям с внедрением инноваций», – отметила Елена Силкина, управляющий партнер Sila Union.