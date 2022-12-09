Представлено приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress

Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей Врацкий представили приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Корпоративная ИТ-инфраструктура, цифровизация бизнес-процессов, мобильность сотрудников – это не слепое следование трендам, современные корпорации все больше нуждаются в индивидуальных ИТ-решениях, особенно после ухода крупнейших зарубежных вендоров. Корпоративная коммуникация трансформируется соответственно интересам и бизнеса, и рядовых сотрудников. Первые делают ставку на кибербезопасность и комплексную защиту конфиденциальных данных от утечек, для вторых важно совместить мобильность и комфорт повседневной коммуникации, которая обычно ведется в привычных всем мессенджерах, как WhatsApp и Telegram. Андрей Врацкий, CEO и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress отметил, что Telegram и WhatsApp – эталонные продукты на рынке мессенджеров, однако это не означает, что эти решения могут эффективно использоваться для внутрикорпоративной коммуникации.

«Смартфон – личная собственность сотрудника, как и его аккаунт в WhatsApp. В популярных мессенджерах отсутствуют любые инструменты администрирования пользователей внутри рабочей группы, — сказал Андрей Врацкий, — фактически образуется серая зона снаружи, и никто внутри компании не может догадываться о том, кто получает доступ к конфиденциальным корпоративным данным. В России культура корпоративного мессенджинга пока не развита должным образом. Зарубежные компании вводят материальные штрафы за ведение переписки в WhatsApp с клиентом или контрагентом. У нас это правило пока не работает, и ситуации с утечками данных далеко не редкость».

Спикеры обсудили, какими методами можно добиться желаемой защищенности корпоративных данных, и в то же время сохранить мобильность сотрудников. По мнению экспертов, внутрикорпоративное ИТ-решение для общения должно быть нативным в использовании. Только в таком случае удастся эффективно внедрить защищенный корпоративный софт и органически перевести на него 100% сотрудников.

«Какой бы уровень конфиденциальности ни был, все равно будет не очень правильно идти на риски, связанные с корпоративными данными. Стоит вопрос сделать многоструктурный сервис. С одной стороны, выполняющий классические функции мессенджера: переписка, видеочаты, каналы для внутренней новостной ленты, трансляции, и при этом возможность общаться с коллегами и с внешними корпорациями. Для внутренних сценариев Росатома мы пошли по пути смарт-аппов, которые дополняют обычный процесс коммуникации в некоем мобильном варианте исполнения», – сказал Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям «Росатом».

На данный момент мобильный телефон — это не инструмент для работы с точки зрения корпоративной безопасности. Однако эксперты уверены, что наиболее правильный путь – дать людям полноценное рабочее место внутри своего смартфона. Телефон сможет стать самостоятельным рабочим инструментом, который содержит в себе множество возможностей и позволяет оперативно включаться в рабочие процессы.

«Просто мессенджера бизнесу мало. Если дать сотрудникам больше, чем просто мессенджер, нагрузить его дополнительными функциями, такими как корпоративный документооборот, возможность заказать справку или оформить заявление на отпуск, то есть обеспечить полный доступ к корпоративной инфраструктуре, это станет единственным правильным вектором на пути воспитания культуры корпоративных коммуникаций», - сказал Андрей Врацкий.

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Atom Space – так называется проект «Росатома», разработанный совместно с платформой корпоративных коммуникаций eXpress. Сейчас сервис объединяет 38 тыс. сотрудников компании по всей России.

Atom Space, разработанный специально для корпорации «Росатом», стал единым пространством коммуникации предприятий атомной отрасли, Платформа, с одной стороны, выполняет классические функции мессенджера: переписка, видеочаты, каналы для внутренней новостной ленты, трансляции, и при этом дает возможность общаться с контрагентами и с внешними корпорациями в контуре корпорации. На данный момент решение обеспечивает проведение более 250 рабочих конференций и передачу более 10000 сообщений ежедневно. В Atom Space с помощью Smart App приложения Atom Stream также регулярно проводятся трансляции для сотрудников с более 8000 зрителей.

«Сейчас, находясь в процессе обеспечения технологической независимости инфраструктуры, мы сталкиваемся с различными вопросами о «сшивках» отдельных продуктов. В России, к сожалению, пока нет таких вендоров в этой части, но надеемся, что таковым скоро станет eXpress», – отметил Евгений Абакумов.

Процесс корпоративных коммуникаций претерпевает постоянные изменения, но в перспективе на 2023 г., по мнению Андрея Врацкого, главным трендом в разработке корпоративного софта станет глобальная унификация продукта.

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«Решение должно обеспечивать не только возможности классической коммуникации - отправки сообщений, проведения видеоконференций и трансляций, но открывать доступ к совместной работе с контентом, возможности организации проектных команд. Не коммуникация ради коммуникации, а именно впитывание максимального количества бизнес-процессов и организация связанной группы чатов вокруг определенной функции. В этом заключается будущее», – сказал Андрей Врацкий.