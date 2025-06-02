Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Линк Vinteo T Vinteo T2
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|«МТС Линк» представил новый российский терминал для гибридных коммуникаций Vinteo 2
|30.04.2025
|
Дмитрий Серый -
Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России1
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 389 2
|МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
|Intel Corporation 12314 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
|Головин Дмитрий 36 1
|Серый Дмитрий 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1021 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.