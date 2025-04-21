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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173248
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Австралия Пилбара



21.04.2025 Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет 1
26.11.2015 Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1
26.03.2015 Жаркие будни робо-поездов 1
04.08.2010 Лучшая в мире 3D-фотокамера улетит на Марс 1
22.12.2009 Циклону "Лоренс" присвоена высшая категория опасности 1
09.08.2005 Три астероида определили облик нынешней Земли 1
09.08.2005 Три астероида определили облик нынешней Земли 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Австралия и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 684 2
IPsoft - АЙПИ СОФТ 18 1
Pexip 15 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
Microsoft Corporation 24790 1
Резонанс НПП 372 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 709 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6409 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 788 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1152 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9844 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24808 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10226 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3011 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 677 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 1
Умные платформы 1732 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12353 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1813 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4076 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 688 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 89 1
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Baidu DuerOS 2 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 116 1
Microsoft Cortana 174 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Microsoft Office 365 954 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 1
Apple Siri - Голосовой помощник 401 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 3
Земля - планета Солнечной системы 10444 3
Канада 4912 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 383 2
Индия - Bharat 5517 2
Луна - спутник Земли 1486 2
Мировой океан - World Ocean 511 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1300 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1011 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2451 2
Физика - Physics - область естествознания 2672 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 810 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 527 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 222 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10053 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4949 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2055 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5126 1
Universe Today 34 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 1
CNews Мишень 168 1
Frost & Sullivan 203 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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