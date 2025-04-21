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Австралия Пилбара
|21.04.2025
|Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет 1
|26.11.2015
|Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1
|26.03.2015
|Жаркие будни робо-поездов 1
|04.08.2010
|Лучшая в мире 3D-фотокамера улетит на Марс 1
|22.12.2009
|Циклону "Лоренс" присвоена высшая категория опасности 1
|09.08.2005
|Три астероида определили облик нынешней Земли 1
|09.08.2005
|Три астероида определили облик нынешней Земли 1
Австралия и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT 684 2
|IPsoft - АЙПИ СОФТ 18 1
|Pexip 15 1
|IBM - International Business Machines Corp 9464 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
|Microsoft Corporation 24790 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
|Universe Today 34 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
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