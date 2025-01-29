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Кусков Владимир



29.01.2025 «Солар»: хакеры отключают антивирус, чтобы скрыть кибератаку 1
11.12.2024 Решения «Лаборатории Касперского» ежедневно обнаруживают 467 тыс. новых вредоносных файлов 1
23.08.2024 «Лаборатория Касперского» фиксирует 23%-ный рост числа атак на уязвимые драйверы Windows 1
25.12.2023 SE Labs: решения «Лаборатории Касперского» вновь показали 100%-ную эффективность против вредоносного ПО 1
04.12.2023 Решения «Лаборатории Касперского» ежедневно находят 411 тыс. вредоносных файлов 1
12.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют названия сервисов для знакомств 1
04.10.2019 «Лаборатория Касперского»: в России удвоилось число пользователей, за которыми следят через легальное ПО 1
17.07.2018 «Лаборатория Касперского»: российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут следить за ними 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кусков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 8
Telegram Group 2000 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 590 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1423 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3056 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6127 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 769 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 2
Website URL - Uniform Resource Locator 878 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 139 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 644 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1906 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8470 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2234 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 772 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4995 1
Application store - магазин приложений 1196 1
Data monetization - Монетизация данных 1627 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 88 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 1
Microsoft Windows 15677 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 2
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 2
Kaspersky Internet Security 457 2
Google Android 14010 2
Microsoft Office 3738 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Apple iOS 7816 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Tinder 48 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
Kaspersky Battery Life 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 499 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2936 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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