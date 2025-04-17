«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Ежедневно в интернете обнаруживается 500 тыс. вредоносных файлов, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 20 тыс. т.е. увеличилось в 25 раз. Основной целью киберпреступников по-прежнему остаётся Windows: 93% угроз направлены именно на эту операционную систему. Со слов гендиректора «Лаборатории Касперского», за 2024 г. в open source проектах (проектах с открытым кодом) было обнаружено 14 тыс. вредоносных пакетов, что на 50% больше, чем в 2023 г.

Рост вредоносных файлов в сети

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали резкий рост числа вредоносных файлов в интернете, пишет РБК.

Со слов генерального директора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, ежедневно в интернете обнаруживается 500 тыс. вредоносных файлов, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 20 тыс., рост в 25 раз. По его словам, за 2024 г. в open source проектах т.е. с открытым кодом было обнаружено 14 тыс. вредоносных пакетов, что на 50% больше, чем в 2023 г.

«Лаборатория Касперского» уже более 28 лет защищает мир от киберугроз. Более 500 млн пользователей выбирают технологии для защиты своих данных от компании-разработчика. В «Лаборатории Касперского» работают более 5 тыс. экспертов по информационной безопасности (ИБ), которые работают в 59 странах мира.

Блог Евгения Касперского В «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост в 25 раз числа вредоносных файлов в сети

Как ранее утверждал Евгений Касперский, человеческий подход и передовые технологии помогают компании опережать конкурентов. «Лаборатория Касперского» названа «Лидером» в категории Endpoint Protection (ИТ-решения для защиты конечных устройств) по версии «Большой тройки» аналитических агентств (Gartner, IDC и Forrester). Заняв уверенную позицию в первой четверке ведущих мировых производителей защитных решений для пользователей конечных устройств, мы продолжаем укреплять свое положение на рынке, отметил руководитель.

Типы зловвредов

Наиболее часто встречающийся тип вредоносного программного обеспечения (ПО) — по-прежнему троянцы, то есть вредоносные программы, осуществляющие не санкционированные пользователем действия. Они могут в том числе красть сохраненные пароли и другую конфиденциальную информацию, шифровать или удалять файлы, загружать другие троянцы. Их число за 2024 г. выросло на 33% по сравнению с 2023 г. Также в 2,5 раза увеличилось число троянцев-дропперов, то есть программ, предназначенных для доставки других зловредов на устройство жертвы незаметно для нее.

Основной мишенью злоумышленников остается Windows: 93% ежедневно обнаруживаемых файлов было нацелено на эту операционную систему (ОС). Количество угроз, направленных на Windows, значительно выросло с 2023 г. — на 19%. В топ-3 основных угроз вошел вектор распространения вредоносного ПО через скрипты и документы MS Office в разных форматах. На него пришлось 6% ежедневно детектируемых вредоносных файлов.

Со слов экспертов по кибербезопасности, количество угроз растет с каждым годом, поскольку злоумышленники продолжают разрабатывать новые вредоносные программы, техники и методы кибератак на пользователей и организации.

В «Лаборатории Касперского» фиксируют опасные тренды, такие как ИТ-атаки через подрядчиков и ИТ-атаки на цепочку поставок, в том числе в ПО с открытым исходным кодом (например, внедрение бэкдора в XZ — популярный инструмент сжатия с открытым исходным кодом, часто встречающийся в Linux-дистрибутивах).

Происходили в начале 2025 г. и массовые фишинговые и вредоносные кампании, направленные на пользователей Telegram и других социальных сетей, также росло число мобильных банковских троянцев.

Хакеры в 2025 г. продолжали улучшать использование технологий машинного обучения (ML) для создания новых зловредов и повышения эффективности фишинговых атак. В условиях развивающегося ландшафта киберугроз использование надежных защитных решений критически важно, отметил руководитель лаборатории антивирусных исследований «Лаборатории Касперского» Владимир Кусков. Эксперты «Лаборатории Касперского» всегда готовы противостоять новым и сложным киберугрозам, обеспечивая безопасность пользователей и организаций.

Ранее специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что первом квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с традиционным телефонным мошенничеством. «Лаборатория» привела данные, из которых следует, что по сравнению с первым кварталом 2024 г. доля звонов мошенников выросла на 3% и составила 43%, о чем писал CNews.

Сохранение безопасности

Традиционно в «Лаборатории Касперского» советуют пользователям не скачивать приложения из непроверенных источников, не открывать ссылки из неизвестных или подозрительных сообщений, использовать сложные и уникальные пароли и антивирусы. Компаниям также советуют чаще обновлять ПО на рабочих машинах, создавать резервные копии рабочих данных и не использовать удаленные рабочие столы в публичных сетях.

ИТ в госсекторе

1 апреля 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документ внедрит механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, кредитно-финансовыми организациями и операторами связи, обязывает банки обращать внимание на подозрительную активность при снятии наличных через банкоматы, дает гражданам возможность ввести самоограничение на удаленное оформление SIM-карт и др.