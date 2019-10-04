«Лаборатория Касперского»: в России удвоилось число пользователей, за которыми следят через легальное ПО

По данным «Лаборатории Касперского», за первые восемь месяцев 2019 г. (с января по август) более 37 тыс. пользователей по всему миру столкнулись с так называемым сталкерским ПО – программами для слежки, которые позиционируются как легальные и которые можно купить в интернете. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. этот показатель увеличился на 35%.

При этом число таких пользователей растет. Быстрее общемировых показателей растет число таких пользователей в России. По статистике компании, с января по август 2018 г. со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тыс. юзеров, а в 2019 г. этот показатель составил почти 10 тыс. Таким образом, число пострадавших от сталкерского ПО в России за год выросло более чем в два раза.

Параллельно с этим «Лаборатория Касперского» также зафиксировала увеличение числа образцов сталкерского ПО. Так, за отчетный период 2019 г. компания обнаружила 380 вариантов сталкерских программ – почти на треть больше, чем годом ранее.

«На фоне более значительных показателей по заражению вредоносным ПО статистика по сталкерским программам может выглядеть не так впечатляюще. Однако в случае с подобным ПО для слежки, как правило, нет случайных жертв – в большинстве случаев это хорошо знакомые организатору слежки люди – например, супруг или супруга. К тому же, использование такого ПО нередко связано с угрозой домашнего насилия. Кроме того, для установки самой программы требуется получить физический доступ к устройству. Именно поэтому цифры и оказываются заметно ниже», – сказал Владимир Кусков, руководитель отдела исследования мобильных угроз «Лаборатории Касперского».

Вместе с тем негативные последствия от сталкерского ПО вполне ощутимы. Сталкерское ПО работает незаметно, и пользователь, скорее всего, даже не догадывается о том, что за ним следят. К примеру, чаще всего встречавшаяся экспертам «Лаборатории Касперского» программа Monitor.AndroidOS.MobileTracker позиционируется как инструмент для контроля сотрудников организаций. Однако она может проводить слежку скрыто, маскируясь под системные приложения, и собирать массу различных конфиденциальных данных – в частности информацию о геолокации, переписку в SMS и мессенджерах, телефонные звонки, фото- и видеофайлы, записи камеры (в том числе в режиме реального времени), браузерную историю, файлы, а также информацию из календаря и списка контактов. Помимо всего прочего, эта программа дает возможность удаленно управлять тем устройством, на котором она установлена.

Чтобы не стать жертвой сталкерского ПО, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: заблокировать в настройках смартфона возможность установки программ и приложений из неизвестных источников; не делиться с другими людьми своими паролями от гаджетов; не хранить на своих устройствах незнакомые файлы; регулярно проверять список установленных приложений, чтобы своевременно выявить программы, загруженные без вашего ведома; использовать защитное решение, способное распознавать коммерческие программы для слежки, например, Kaspersky Security Cloud.