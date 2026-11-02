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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203797
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Лысенко Виктор

СОБЫТИЯ


02.11.2026 Сибирский политехнический техникум выстроил ИТ-инфраструктуру на решениях «Ред Софт» 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 2
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 1
12.04.2016 Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком 1
27.10.2014 Алексей Колесников - Наши клиенты рады, что у нас нет офисов – они не хотят за них платить 1
02.10.2013 Runa инвестировала $2 млн в модный мобильный банк 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Лысенко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Osome 2 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 1
Google LLC 12845 1
Instabank - Инстабанк 24 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 3
Интеркоммерц КБ 34 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
Runa Capital 158 2
Банк24.ру 72 2
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 7 1
Moven - MovenBank 6 1
Darberry - Дарберри 9 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Альфа-Банк 1997 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 183 1
AltaIR Capital 14 1
Phystech Ventures 14 1
uBank 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 601 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13215 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2355 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6378 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2892 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3010 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7667 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1008 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1290 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3040 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5967 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10222 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13886 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5776 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12011 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1444 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2543 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13925 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10905 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1394 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 37 1
Google Android 15413 3
Apple iOS 8679 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 936 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Microsoft Windows 17084 1
Apple - App Store 3159 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 190 1
Колесников Алексей 26 4
Козырев Олег 6 3
Провизионов Михаил 2 2
Ким Борис 75 2
Ланге Константин 1 1
Рослов Антон 1 1
Зварич Богдан 2 1
Маслихова Ольга 3 1
Хренов Денис 4 1
Пертенава Лилиана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13889 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Сингапур - Республика 1973 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 1
Германия - Федеративная Республика 13323 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18512 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12496 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5890 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8946 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1968 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 742 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4087 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7128 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 171 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3654 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 230 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6722 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16463 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 84 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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