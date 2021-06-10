Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши

Инвестиции в развитие бизнеса

Компания Osome, созданная сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и предоставляющая онлайн-сервисы для решения административных задач малого и среднего бизнеса, сообщила CNews о закрытии инвестиционного раунда на сумму $16 млн. Привлеченное финансирование компания намерена направить на ускорение интеграции новых продуктов и укрепление своих позиций на международном уровне.

В ходе инвестиционного раунда в Osome вложились международные фонды Target Global, AltaIR Capital, Phystech Ventures и S16VC. Сингапурский серийный предприниматель и инвестор Пенг Т. Онг (Peng T. Ong) присоединился к раунду в качестве бизнес-ангела. Условия сделки и оценку компании стороны не раскрывают.

Платформа Osome специализируется на автоматизации работы с документами, ведении бухгалтерской документации, финансовой отчетности, регистрации бизнеса, услугах корпоративного секретаря и других рутинных административных задачах малого и среднего бизнеса. Платформа создана с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и проводит операции онлайн.

«Предприниматель тратит в среднем 68,1% времени на решение ежедневных монотонных задач, и только 31,9% времени уделяет дальнейшему развитию компании, – сказал основатель и CEO Osome Виктор Лысенко. – Административные задачи раздражают и утомляют, но при этом являются критически важными для малого и среднего бизнеса. Osome решает эту проблему – с помощью ИИ платформа автоматизирует все административные задачи, позволяя предпринимателям сосредоточиться на своем бизнесе».

ИИ-сервисы для малого бизнеса

Как пояснили CNews в компании, миграция бизнеса в онлайн вызвала спрос на автоматизацию внутренних процессов, в результате чего спрос на решение Osome резко вырос. Так, выручка компании в 2020 г. выросла более чем на 100% по сравнению с предыдущим годом, а показатель годовой возобновляемой выручки достиг $9,5 млн.

Виктор Лысенко, основатель и CEO Osome

Платформа Osome помогает начинающим предпринимателям в открытии компании полностью онлайн. Владельцем существующего бизнеса компания предлагает автоматизировать такие административные задачи как регистрация и учет бизнеса, налоговая и секретарская работа и другие. Согласно статистике, приведенной на сайте Osome, в среднем сервис компании освобождает клиентам от административной работы до 40 часов ежемесячно.

Osome также предоставляет услуги онлайн-бухгалтерии для малого и среднего бизнеса, особенно для тех, кто специализируется на электронной коммерции. Платформа способна готовить налоговые отчеты и вовремя подавать все необходимые декларации. Предприниматели получают возможность автоматизировать такие времяемкие задачи как классификация, маркировка и хранение документов, отслеживание дедлайнов, общение в чате в любое время дня и недели. Компания предлагает свои услуги по модели ежегодной подписки.

Как рассказали CNews в компании, технологии ИИ задействованы в таких процессах платформы Osome как, например, сортировка документов – когда клиенты присылают их «вперемешку», а сервис уже сортирует их по категориям. Также ИИ задействован в процессе распознавания документов для извлечения необходимых данных. Наконец, искусственный интеллект помогает в распределении затрат по категориям (складские запасы, себестоимость продаж, расходы и другие).

«Мы сотрудничаем с Osome с первых дней существования компании, и я очень рада, что мы продолжаем наше сотрудничество в раунде серии А, – сказала партнер Phystech Ventures Ольга Маслихова. – Мы убеждены, что в течение следующих 5 лет цифровизация, ускоренная COVID-19, превратит бухгалтерский учет из отдельного продукта в полноценное SaaS-предложение, интегрированное с банками, платформами электронной коммерции и системами обработки платежей».

Настоящее и будущее Osome

Компания Osome со штаб-квартирой в Сингапуре основана серийными предпринимателями Виктором Лысенко и Константином Ланге в январе 2018 г. В основу бизнес-идеи легла задача решения проблем, с которыми предприниматели сталкивались во время ведения своих предыдущих проектов.

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В настоящее время, помимо Лысенко, совладельцем компании является CTO Osome Антон Рослов плюс инвесторы из Target Global, AltaIR Capital, XA Network, Phystech Ventures, AdFirst и других. Osome насчитывает пять офисов в Сингапуре, Великобритании и России, в которых работают примерно 250 сотрудников. В компании рассказали CNews о том, что до конца года планируют нанять еще 100 сотрудников, при этом активный поиск соискателей производится в России.

Как указано на официальном сайте компании, на сегодняшний день Osome насчитывает более 6500 клиентов по всему миру, при этом более 4200 компаний было открыто с помощью сервиса компании.



В качестве ключевого принципа работы компания декларирует независимость: каждая продуктовая команда проекта работает независимо от других – начиная с продуктовых решений и заканчивая графиком и местом работы.

Компания стартовала в Сингапуре и Гонконге и уже вышла на рынок Великобритании. Как пояснили CNews в компании, следующими рынками, на которые планирует выйти Osome, станут Австралия и США. Точных планов по выходу на российский рынок у компании пока нет.

Как пояснили CNews в компании, в ближайшие полтора года Osome намерена сфокусироваться на развитии платформы и запустить ряд новых продуктов и приложений для решения бизнес-задач в области электронной коммерции.