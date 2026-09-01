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ПСБ PSB-Retail

СОБЫТИЯ

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01.09.2026 Клиенты ПСБ теперь могут платить по универсальному QR-коду 1
09.10.2025 ПСБ и НСПК договорились о развитии биоэквайринга 1
07.02.2017 «Промсвязьбанк» при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка 1
13.03.2015 «Промсвязьбанк» и «Яндекс.Деньги» реализовали возможность оплаты интернет-покупок через PSB-Retail 2
17.02.2015 «Техносерв Консалтинг» развивает бонусную программу «Промсвязьбанка» 1
31.03.2014 «Промсвязьбанк» запустил на своем сайте услугу денежных переводов между банковскими картами 1
27.12.2013 Стали доступны моментальные переводы из кошелька «Яндекс.Деньги» на счет в «Промсвязьбанке» 1
11.10.2013 Русскоязычные сервисы управления личными финансами протестировали на эффективность 1
22.08.2013 «Техносерв Консалтинг» помог «Промсвязьбанку» запустить бонусную программу для частных клиентов на базе SAP 1
21.03.2013 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать штрафы ГИБДД через PSB-Retail 2
25.02.2013 «Промсвязьбанк» и Anywayanyday совместно запустили сервис оплаты авиабилетов через PSB-Retail 1
07.02.2013 Пополнение электронных кошельков — одна из самых популярных электронных услуг среди клиентов «Промсвязьбанка» в 2012 г. 2
24.01.2013 Число пользователей интернет-банка PSB-Retail превысило 1 млн человек 2
29.10.2012 «Промсвязьбанк» запустил в PSB-Retail новые сервисы по брокерскому обслуживанию 2
26.10.2012 «Промсвязьбанк» расширяет сеть офисов нового формата в Москве 1
09.10.2012 Треть вкладов «Промсвязьбанка» открывается в интернет-банке PSB-Retail 2
08.10.2012 «Промсвязьбанк» и «Единая касса» представили совместный сервис оплаты счетов в PSB-Retail 1
20.09.2012 Оплачивать покупки в интернет-магазине Enter теперь можно через PSB-Retail 1
10.09.2012 Подтверждать операции в интернет-банке PSB-Retail теперь можно через SMS 1
06.09.2012 «Промсвязьбанк» запустил собственный интернет-магазин банковских карт 2
15.08.2012 «Промсвязьбанк» запустил сервис оплаты онлайн-игр через PSB-Retail 2
15.08.2012 Оплатить заказы «Единой кассы» теперь можно с помощью PSB-Retail 1
13.08.2012 «Промсвязьбанк» предложил сервис онлайн-оформления заявки на брокерское обслуживание 2
01.08.2012 «Промсвязьбанк» предлагает оформить страховой полис путешественника через PSB-Retail 1
02.07.2012 «Промсвязьбанк» упростил процедуру получения кредитной карты 1
28.06.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-уведомлений первые три месяца 1
18.06.2012 «Промсвязьбанк» внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг по технологии e-invoicing для PayMaster и WebMoney Merchant 1
08.06.2012 Пополнить электронные кошельки теперь можно через банкоматы «Промсвязьбанка» 2
22.05.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» теперь могут пополнить банковский счет с помощью «Qiwi Кошелька» 2
10.05.2012 «Промсвязьбанк» и WebMoney запустили сервис мгновенных переводов средств на банковские счета с электронных кошельков 1
30.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб. 2
29.03.2012 «Промсвязьбанк» внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг по технологии e-invoicing 2
02.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» теперь могут оплатить авиабилеты через PSB-Retail 2
29.02.2012 Клиентам «Промсвязьбанк» стала доступна торговля драгоценными металлами через PSB-Retail 2
14.02.2012 Число пользователей интернет-банка PSB-Retail за 2011 г. выросло более чем в 1,5 раза 2
12.01.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» могут получить информацию о задолженности по кредитам через систему IVR 1
14.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанк» открыли вклады через PSB-Retail на сумму свыше 1,7 млрд руб. 2
12.12.2011 «Промсвязьбанк» предлагает повышенные проценты при открытии вкладов через интернет-банк PSB-Retail 2
13.10.2011 Клиенты «Банка Русский Стандарт» и «Промсвязьбанка» теперь могут без комиссии пополнять счет в «Яндекс.Деньгах» 1
08.06.2011 «Промсвязьбанк» оптимизировал дистанционное обслуживание клиентов с помощью «Астерос» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 58

ПСБ PSB-Retail и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9289 6
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 4
Robokassa - Робокасса 54 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
SAP SE 5609 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Объединенный расчетный центр - ОРЦ - InvoiceBox - Инвойсбокс 5 1
X Corp - Twitter 2940 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
Riverbed Technology 115 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
ПСБ - Промсвязьбанк 968 39
NanduQ - Qiwi 1013 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Visa International 1996 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 3
Wallet One - Единая Касса 37 3
Связной ГК 1401 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 2
Альфа-Банк 1985 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Кубанские авиалинии - Авиакомпания Кубань - Kuban Airlines 4 1
ЭНТЕР 7 1
Мобил Элемент ГК 8 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
Океан Банк 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Почта России ПАО 2380 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1536 1
Евросеть 1421 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 157 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Русский стандарт Банк 509 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Связной Банк 113 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Федеральное казначейство России 1951 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4624 33
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5543 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13714 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9341 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1674 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2336 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13759 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6074 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 728 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8317 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6279 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9567 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11872 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1210 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1919 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4037 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2580 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 291 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2381 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 156 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10738 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2900 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
Умные платформы 1995 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3177 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
Wallet One - Единый кошелек 58 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 966 7
Webmoney Transfer 165 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 650 3
Google Android 15301 2
Apple iOS 8608 2
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 20 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
SAP CRM Loyalty Management 9 2
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 19 1
WebMoney MegaStock 2 1
WebMoney Merchant 1 1
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1107 1
Nokia Symbian OS 1411 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 1
Oracle Java - язык программирования 3479 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 924 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 197 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Biglion - Биглион 59 1
Pinterest 84 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
ПСБ PSB-Mobile 6 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Riverbed NetProfiler 1 1
Дерягина Людмила 5 4
Пятков Иван 31 3
Шакманас Алгирдас 40 3
Дубынин Дмитрий 20 1
Шилов Константин 26 1
Коломиец Михаил 1 1
Семенов Иван 3 1
Русских Ольга 1 1
Волков Владимир 70 1
Стулов Александр 21 1
Овсянников Андрей 15 1
Фрадков Петр 11 1
Бочарова Елена 14 1
Соколюк Валерий 31 1
Рубцова Ольга 33 1
Щавелев Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1236 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 9
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 238 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7549 6
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1001 6
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6591 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5536 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3985 2
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1121 2
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1345 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1946 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 706 1
Металлы - Палладий - Palladium 40 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 158 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3805 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2499 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5806 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5621 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6212 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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