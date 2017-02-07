Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПСБ PSB-Retail
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 76
ПСБ PSB-Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Webmoney 333 4
|Yandex - Яндекс 4103 3
|Robokassa - Робокасса 44 3
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
|SAP SE 3220 2
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
|Twitter 2204 1
|Facebook 3768 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Riverbed Technology 103 1
|CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 4 1
|Xsolla - Иксолла 6 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Федеральное казначейство России 766 1
|Шакманас Алгирдас 33 3
|Пятков Иван 24 2
|Волков Владимир 44 1
|Стулов Александр 18 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Рубцова Ольга 32 1
|ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769733, в очереди разбора - 673417.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769733, в очереди разбора - 673417.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru