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ПСБ PSB-Retail


07.02.2017 «Промсвязьбанк» при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка 1
13.03.2015 «Промсвязьбанк» и «Яндекс.Деньги» реализовали возможность оплаты интернет-покупок через PSB-Retail 2
17.02.2015 «Техносерв Консалтинг» развивает бонусную программу «Промсвязьбанка» 1
31.03.2014 «Промсвязьбанк» запустил на своем сайте услугу денежных переводов между банковскими картами 1
27.12.2013 Стали доступны моментальные переводы из кошелька «Яндекс.Деньги» на счет в «Промсвязьбанке» 1
11.10.2013 Русскоязычные сервисы управления личными финансами протестировали на эффективность 1
22.08.2013 «Техносерв Консалтинг» помог «Промсвязьбанку» запустить бонусную программу для частных клиентов на базе SAP 1
21.03.2013 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать штрафы ГИБДД через PSB-Retail 3
25.02.2013 «Промсвязьбанк» и Anywayanyday совместно запустили сервис оплаты авиабилетов через PSB-Retail 2
07.02.2013 Пополнение электронных кошельков — одна из самых популярных электронных услуг среди клиентов «Промсвязьбанка» в 2012 г. 1
24.01.2013 Число пользователей интернет-банка PSB-Retail превысило 1 млн человек 3
29.10.2012 «Промсвязьбанк» запустил в PSB-Retail новые сервисы по брокерскому обслуживанию 5
26.10.2012 «Промсвязьбанк» расширяет сеть офисов нового формата в Москве 1
09.10.2012 Треть вкладов «Промсвязьбанка» открывается в интернет-банке PSB-Retail 4
08.10.2012 «Промсвязьбанк» и «Единая касса» представили совместный сервис оплаты счетов в PSB-Retail 3
20.09.2012 Оплачивать покупки в интернет-магазине Enter теперь можно через PSB-Retail 2
10.09.2012 Подтверждать операции в интернет-банке PSB-Retail теперь можно через SMS 2
06.09.2012 «Промсвязьбанк» запустил собственный интернет-магазин банковских карт 1
15.08.2012 «Промсвязьбанк» запустил сервис оплаты онлайн-игр через PSB-Retail 1
15.08.2012 Оплатить заказы «Единой кассы» теперь можно с помощью PSB-Retail 5
13.08.2012 «Промсвязьбанк» предложил сервис онлайн-оформления заявки на брокерское обслуживание 4
01.08.2012 «Промсвязьбанк» предлагает оформить страховой полис путешественника через PSB-Retail 1
02.07.2012 «Промсвязьбанк» упростил процедуру получения кредитной карты 1
28.06.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-уведомлений первые три месяца 1
18.06.2012 «Промсвязьбанк» внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг по технологии e-invoicing для PayMaster и WebMoney Merchant 1
08.06.2012 Пополнить электронные кошельки теперь можно через банкоматы «Промсвязьбанка» 1
22.05.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» теперь могут пополнить банковский счет с помощью «Qiwi Кошелька» 2
10.05.2012 «Промсвязьбанк» и WebMoney запустили сервис мгновенных переводов средств на банковские счета с электронных кошельков 1
30.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб. 3
29.03.2012 «Промсвязьбанк» внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг по технологии e-invoicing 4
02.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» теперь могут оплатить авиабилеты через PSB-Retail 5
29.02.2012 Клиентам «Промсвязьбанк» стала доступна торговля драгоценными металлами через PSB-Retail 1
14.02.2012 Число пользователей интернет-банка PSB-Retail за 2011 г. выросло более чем в 1,5 раза 2
12.01.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» могут получить информацию о задолженности по кредитам через систему IVR 1
14.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанк» открыли вклады через PSB-Retail на сумму свыше 1,7 млрд руб. 2
12.12.2011 «Промсвязьбанк» предлагает повышенные проценты при открытии вкладов через интернет-банк PSB-Retail 2
13.10.2011 Клиенты «Банка Русский Стандарт» и «Промсвязьбанка» теперь могут без комиссии пополнять счет в «Яндекс.Деньгах» 1
08.06.2011 «Промсвязьбанк» оптимизировал дистанционное обслуживание клиентов с помощью «Астерос» 2

Публикаций - 38, упоминаний - 76

ПСБ PSB-Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Webmoney 333 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Robokassa - Робокасса 44 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP SE 3220 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Twitter 2204 1
Facebook 3768 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Riverbed Technology 103 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 4 1
Xsolla - Иксолла 6 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 34
Qiwi 783 4
Visa International 1346 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Аэрофлот 493 2
Связной ГК 884 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1127 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Связной Банк 75 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Федеральное казначейство России 766 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Webmoney Transfer 89 4
Google Android 10751 2
SAP CRM Loyalty Management 5 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
PayMaster - Платежный интегратор 13 2
Apple iOS 5742 2
Biglion - Биглион 53 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Riverbed AppResponse Xpert 1 1
Riverbed AppInternals 1 1
Riverbed NetProfiler 1 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
ПСБ PSB-Mobile 6 1
Riverbed SteelCentral 25 1
Pinterest 45 1
Java - Язык программирования 1180 1
Qiwi Кошелек 154 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Symbian OS 782 1
Wargaming World of Tanks 132 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Skype 1477 1
Шакманас Алгирдас 33 3
Пятков Иван 24 2
Волков Владимир 44 1
Стулов Александр 18 1
Овсянников Андрей 15 1
Рубцова Ольга 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769733, в очереди разбора - 673417.
Создано именных указателей - 46354.
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