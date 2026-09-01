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ПСБ PSB-Retail
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 58
ПСБ PSB-Retail и организации, системы, технологии, персоны:
|Дерягина Людмила 5 4
|Пятков Иван 31 3
|Шакманас Алгирдас 40 3
|Дубынин Дмитрий 20 1
|Шилов Константин 26 1
|Коломиец Михаил 1 1
|Семенов Иван 3 1
|Русских Ольга 1 1
|Волков Владимир 70 1
|Стулов Александр 21 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Фрадков Петр 11 1
|Бочарова Елена 14 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Щавелев Алексей 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.