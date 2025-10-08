Разделы

Щавелев Алексей


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру» 1
25.08.2023 Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении 1
13.08.2015 GlowByte Consulting внедрила IBM Campaign в «ОТП Банке» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Щавелев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 157 1
IBM - International Business Machines Corp 9532 1
Синара ГК - Sinara Group 113 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 253 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5427 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4403 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5866 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7892 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5537 1
Перлов Михаил 1 1
Пустовой Максим 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 690 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6136 1
